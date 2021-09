Děčín se zapojil do druhého ročníku Alpe Adria Cupu (2016/17) jako první český tým a od té doby se pravidelně soutěže účastní každý rok (kromě loňské výluky z důvodu Covidu).

Nejvýznamnější organizační novinkou je mezinárodní delegace rozhodčích. Zápasy tak již nebudou posuzovat rozhodčí z domácí soutěže, nýbrž se sousedních účastnických zemí. Hned první duel v Polsku tak budou řídit čeští rozhodčí. Ačkoliv budou všechny zápasy vysílané online, na Slovensku bude televize JOJ Šport vysílat většinu domácích duelů ze Slovenska přímým přenosem nebo zajišťovat jejich přenos. Alpe Adria Cupu tak citelně roste prestiž v rámci regionu, což se projevuje mimojiné i zvýšeným zájmem slovinské a chorvatské federace o soutěž a zapojení více jejich týmů do mezinárodní klubové konfrontace. Pro mnohé kluby již posloužila účast v AAC jako příprava pro vyšší nebo jiný stupeň mezinárodní soutěže, a t o nejen z výkonnostního, ale i organizačního hlediska.

Alpe Adria Cup představí nejlepší sestavu celků v historii. Chybět nebudou oba poslední čeští finalisté AAC - BK JIP Pardubice a BK ARMEX Děčín. Od začátku se účastní Patrioti Levice, jakkoliv se ze Slovenska zúčastní poprvé dohromady čtyři týmy, včetně obou finalistů ligy. Z České republiky, Chorvatska a Rakouska je součástí AAC po třech týmech, Slovinsko má dva zástupce a zmíněný jeden polský. 16 celků ze 6 zemí, rozdělených do 4 skupin, pro každého tři domácí a tři venkovní zápasy ve skupině, následované vyřazovacími boji. Z každé skupiny postupují týmy na prvním a druhém místě do čtvrtfinále. Všechna kola play-off budou hrána na dvě utkání (a součet skóre).

Již za několik hodin začne nový ročník soubojem dvou nováčků v soutěži na půdě jediného polského účastníka MKS Dabrowa Gornicza, jež se utká se slovenským mistrem Spišskí Rytieri (čtvrtek 23. září, 18.00). V následujícím prvním týdnu se odehraje šest duelů ve skupinách A, C a D. Válečníky z Děčína však čeká první souboj ve skupině B až 6. října, kdy přivítají ambiciózní celek BC GGMT Vienna, nad jehož startem však stále visí malý otazník, neboť jej čeká kvalifikace o FIBA Europe Cup.

