Nyní jsem ale k testu získal Explorer ve verzi Platinum. Ta je luxusnější ze dvou nabízených provedení (ta druhá ST je zase laděna více do sportovna).

Na konkrétní testovaný kus se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Obě ale v Evropu pohání společná motorizace, kterou je plug-in hybridní pohon. Je to však hodně potentní hybrid. Společně s elektromotorem a generátorem totiž jeho soustrojí tvoří šestiválcový třílitrový zážehový turbomotor. Dohromady jsou schopné vyprodukovat 457 koňských sil a točivý moment až 825 Nm. Prostřednictvím desetistupňové automatické převodovky se síla přenáší na všechna čtyři kola.

Teoreticky může toto 505 dlouhé SUV díky zásobě elektřiny v baterii s kapacitou 13,6 kWh ujet v podle metodiky WLTP 42 kilometrů. V praxi je to pak necelých třicet, jak jsem opakovaně vyzkoušel po dobití baterie v redakčním wallboxu.

Pokud vyrazíte tak jako já na přesně sto kilometrů dlouhou jízdu s baterií nabitou na 100 procent, pak počítejte v cíli s průměrnou spotřebou kolem osmi litrů. Pokud předem nenabijete, pak ukáže palubní počítač zhruba jedenáctilitrový úbytek z nádrže na stejné vzdálenosti. To už nemusí být každému milé, stejně jako to, že naměřená úroveň emisí CO2 nepostačuje k přidělení tuzemské značky EL.

Největší předností Fordu Explorer je jeho prostornost. Vpředu se rozhodně nemusíte bát, že byste rameny tlačili do dveří nebo se dotýkali spolujezdci, ve druhé řadě si můžete pořádně natáhnout nohy a i v té třetí můžou cestovat dospělí.

Výbava je nadstandardní

Pokud auto obsadíte jen čtveřicí až pěticí pasažérů, pak lze do kufru naložit ještě i menší skříň

Auto si zároveň cestující dokáže hýčkat. Už základní výbava obsahuje kožené sedačky s vyhříváním, ventilováním i masážní funkcí, dále audiosystém B&O se čtrnácti reproduktory a výkonem bezmála 1000 Wattů, střešní okno a mnoho dalšího. Třeba vzadu je také zásuvka na 230 Voltů, konektory USB jsou na palubě v obou v současné době používaných velikostech.

Jak vnějšek s chromovanou obří maskou chladiče, tak i interiér s dřevěnými dekory a dvoubarevnou kůží na opěradlech působí opravdu luxusně.

Řidič může využívat pro velkou část důležitých funkcí klasické fyzické ovladače. Je tu sice obří a na výšku orientovaný multimediální displej, ale třeba kvůli nastavení teploty klimatizace nebo přepnutí rozhlasové stanice po něm „ťapkat“ nemusíte.

Je sice málo pravděpodobné, že by se někdo s tím obrem pouštěl do složitějšího terénu, ale nemožné to určitě není. Jsou k dispozici také speciální jízdní režimy. Jen je třeba dát pozor na přece jen dosti značnou hmotnost, abyste třeba v blátě nebo písku neskončili takzvaně „na břichu“.

Lépe se ale přece jen cítí na silnicích. Rozhodně se s ním nemusíte bát vjet i na hodně rozbité cesty. Výtluky nebo do asfaltu vrostlé kořeny překonává ladně. Jen rozvlnění karosérie, které poté nezbytně nastane, by nemuselo trvat tak dlouho. Komu to vadí, ten by měl raději volit verzi ST s jiným naladěním odpružení.



Plusy:

velký vnitřní prostor

pohodlná jízda

možnost jízdy čistě na elektřinu



Mínusy:

nemožností získání značek EL

houpání na velkých nerovnostech

Základní technická data:

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: hybridní ústrojí 3,0/ 457 koní – 3,1 litru

Převodovky: desetistupňová automatická

Vnější rozměry: 5049 x 2285 x1778 mm

rozvor: 3025 mm

Zavazadlový prostor: 635/2274l

max. rychlost 230 km/hod

Zrychlení 6,0 s

Ceny: od 2 019 900 Kč