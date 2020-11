V šipkách ale něco podobného možné je. Český teenager Adam Gawlas dnes vstoupí zápasem s dvojnásobným mistrem světa Gary Andersonem do turnaje Grand Slam of Darts, jednoho z nejprestižnějších klání na profesionálním okruhu PDC.

Osmnáctiletý Gawlas přitom hraje šipky teprve druhý rok. Za tu dobu stihl věci, o kterých drtivá většina tuzemských milovníků sisalového terče celou kariéru jenom sní.

Zahrál si na jednom z turnajů evropské série PDC, reprezentoval Česko na Světovém poháru, podepsal sponzorskou smlouvu s předním nizozemským výrobcem šipek, který teď prodává jeho „signature“ sadu, a probil se do finále hned dvou juniorských světových šampionátů (do 18 i do 23 let).

Právě loňské juniorské stříbro zajistilo Gawlasovi jako prvnímu Čechovi v historii účastnické místo na Grand Slamu. Ode dneška se bude prát o postup ze skupiny, v níž je kromě hvězdného Andersona populární Australan Simon Whitlock a Angličan Ryan Searle. Celková dotace turnaje? V přepočtu přes 16 milionů korun…

Který jiný sport umožňuje tak raketový vzestup od amatérských kořenů na absolutní světovou špičku? V tomhle jsou šipky ojedinělé. Pro někoho jde o důkaz, že zatím stále nedorostly „profesionálnějším“ disciplínám, lze to však vidět i opačně. Jako doklad toho, že šipky jdou proti trendu vnímat hvězdné sportovce jako uzavřenou a nedostupnou kastu superhrdinů. Což je docela osvěžující.

Tak či onak, držme Adamovi (nejen) v těchto dnech palce.