Pozdě bycha honiti. Andrej Babiš se v pondělí ocitl na summitu EU, kde žádal o podporu Česka v kauze Vrbětice, s příslovečným křížkem po funusu. Vrbětickou kauzu už totiž dávno přehřmil aktuální únos letadla běloruským spojencem Moskvy Alexandrem Lukašenkem.

Šanci na silnou podporu EU v podobě vypovídání ruských diplomatů jsme měli v prvních hodinách a dnech po oznámení ruského atentátu ve Vrběticích.

Jenže dočasný ministr zahraničí Jan Hamáček místo předjednávání podpory spojenců spřádal sny, jak zobchoduje menší rozsah české reakce na ruský atentát za milion dávek Sputniku a summit USA-Rusko v Praze. Vrbětice museli Hamáček s Babišem přiznat evidentně dříve, než plánovali, protože média se to chystala zveřejnit. Takže „hvězdnou minutu“ své diplomacie Česko prošvihlo.

Doufat, že se to po pěti týdnech podaří dohnat Babišovi na summitu, byla iluze. Skončilo to větou v závěrech Rady EU. Důstojnou, ale v praxi k ničemu. Jinak to ale skončit nemohlo.