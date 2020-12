I po odchodu plukovníka Prymuly s jeho svérázným lampasáckým slangem á la „vystravit“ nebo „vymístit“ vláda nezvládá komunikaci s občany. Tentokrát se stalo cílem vtipů její páteční oznámení, podle kterého se od pondělka povolují „vzdělávací akce hasičů“. Nejeden žertéř tedy oprášil nesmrtelný citát ze Slavností sněženek „To zas bude v alejích nablito…“, neboť jsme národ vtipálků a živě si představíme, jaká to školení budou nyní probíhat v hasičárnách.

Foto: Deník

Vzápětí mi píše kamarád, že hasiči musí po pěti letech povinně ze zákona obnovovat kurz na pozici, ve které jsou zařazeni (technik, chemik, velitel…) Inu, to už smysl dává. Jenže se nám to nikdo neobtěžuje vysvětlit. Je zvláštní, že to nedochází Andreji Babišovi, který přece má k dispozici schopný tým marketinkových psavců, schopných vyplodit každou neděli celé facebookové romány.