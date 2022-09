Ve sněmovně leží pirátský návrh na legalizaci marihuany či trávy, ganji, špeka… nu, konopí má mnoho přezdívek. Jenže to není výstřel do tmy. Spolupracoval na něm národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Vážně o něm jedná s premiérem Fialou. Není to žádná divočina. Rekreační drogu by prodávaly výhradně licencované obchody lidem starším osmnácti let. Stát by si pomohl s výběrem daní a černý trh, kde se nikdo neptá, kolik ti je let, by byl omezen.

Konec starých českých časů. Ceny i mzdy jako na Západě

Jistě se to všechno dát přejít vtipem, dosti případným v této době: Vláda vám nezajistí teplo a světlo. Nechá vás drtit drahotou. Tak vám aspoň nabídne vysmátou trávu, abyste na svůj bídný úděl zapomněli. A koneckonců, třeba si tu legalizaci dělá kabinet dokonce pro sebe. Co jiného mu teď zbývá než hulit? A vydatně.

Budeme-li vážní, Česko se uvolněním zákazů návykových látek dostává do hlavního světového proudu. A zbavuje se letitého pokrytectví. Výzkumy veřejného mínění ukazují, že alkohol a marihuanu milujeme. Ve spotřebě lihovin patříme ke světové špičce. Středoškoláci pak vedou žebříček v užívání měkkých drog.

Na druhou stranu jsme na papíře papežštější než papež. Vodáci měli paradoxně donedávna suchý zákon (i když všichni věděli, že se nedodržuje). Cyklisté se podle práva nesmějí napít, i když jezdí po hojně propagovaných vinných cyklostezkách. (Asi si ve sklípku k radosti provozovatele dají chléb a vodu.) A řidiči se třesou, aby nenadýchali desetinku promile, neboť z toho kouká polízanice.

Zcela nepolitický proces

Samozřejmě že pokud je zákaz nesmyslný, bývá často porušován. Pokud je na žádané zboží jako na marihuanu dokonce uvalena prohibice, kvete černý trh. To je ekonomický zákon, s tím nepohnou žádné tresty, žádná výchova, ba ani žádné modlitby.

Společenská nebezpečnost dvou piv v maňásku je nulová. Regulovaný trh s rekreačním konopím je dokonce společensky prospěšný, protože s největší pravděpodobností omezí jeho prodej mladistvým a dětem. Naše vláda by měla s větší mírou svobody pamatovati na cyklisty a automobilisty.

A i kdyby to všechno byl způsob, jak s veselou myslí přežít nadcházející mráz vanoucí z Kremlu, tak to stojí za to.