Goodbye samizdat, oslovil na sklonku roku 1989 čtenáře prvních legálních Lidovek náčelník Václav Havel a doplnil to tehdy neobvyklým srdíčkem. Goodbye samizdate, blesklo mi hlavou a s dovolením si náčelníkův titulek půjčuji, když mi šéf komentářů Martin Komárek nabídnul, že bych se mohl stát součástí jejich komentátorského kmene. Goodbye Freedom, však zároveň vyvstanulo. Duch svobody se začal ošívat.

Foto: Deník

„To znamená, že bude potřeba, abych sesmolil několik článků týdně nebo něco do určité doby?“ ptám se do telefonu. „To bych si pěkně naběhnul a strčil hlavu do oprátky, to bych nechtěl.“