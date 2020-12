Divoká sněmovní noc, při níž poslanci schválili rozpočtově hazardérskou daňovou bramboračku, dala všem pochybovačům odpověď na otázku, k čemu je dobrý Senát. Před branami horní komory se tvoří fronty zděšených celostátních, krajských a komunálních politiků, kteří své ctihodné kolegy žádají o nápravu zpackaného hlasování. Včetně premiéra Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové (oba ANO).

Foto: Deník

Není zkrátka možné koláč mít a zároveň ho sníst. K už tak dramatickému snížení daně z příjmu totiž poslanci přihodili horentní růst slevy na poplatníka. Celé to šílenství nakonec podpořili i údajně konzervativní zákonodárci ODS. To je přešlap, za nějž může předseda strany Petr Fiala zaplatit svojí stranickou funkcí. Zbořil jím všechny představy o rozpočtové racionalitě a odpovědnosti své partaje. Koneckonců od svých hejtmanů a primátorů už to schytává ze všech stran. Nejvíc od jihočeského Martina Kuby, který mu správně vytýká, že pokud podpořil výpadek ve výši 90 miliard na straně příjmů, měl vládu zavázat stejnou úsporou ve výdajových kapitolách.