Musel jsem si to poslechnout dvakrát, to už dnes technika dovoluje, abych se ujistil, že jsem slyšel dobře. A pak se podíval na oficiální statistiky ministerstva zdravotnictví.

Foto: Deník

Ano, je tomu opravdu tak. V této zemi se prostě o víkendu proti covidu neočkuje. Statistiky, které se nyní dostaly konečně na víc než třicet tisíc dávek denně, padnouv sobotu a v neděli téměř k nule.A to v situaci, kdy je tato zeměv počtu úmrtí na počet obyvatel na nejhorším místě v celém světě. Kdy máme po strop plné nemocnicea lidé nám umírají na covid po stovkách denně. Kdy si vláda dala odhlasovat veškeré myslitelné pravomoci nouzovým stavem, je tu zákaz vycházení přes hranice obce a vyjíždění přes okraj okresu. Kdy se na nás celá Evropská unie skládá, jen aby nám hned mohla poslat sto dvacet tisíc vakcín ze svého. Protože se nemůže nečinně dívat, jaká je to tady katastrofa. A co my uděláme? Dáme si od pátku odpoledne do pondělního dopoledne od očkování volno.