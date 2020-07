Proč?

Před časem napsal pro Deník profesor Aleksi Šedo, nyní náměstek ministra zdravotnictví, že o koronaviru víme velmi málo. Od té doby víme víc, ne však dost.

Lidé v pražském klubu Techtle mechtle se patrně nechovali dvakrát odpovědně. Přes to rychlost s jaku se virus přenesl, může právem děsit.

Nyní je se zdá, že neplatí analogie s chřipkou. Korona v létě neusíná, aby se pak za plískanic navrátila. Pokud dostane možnost, šíří se.

Společenský odstup a roušky dokážou epidemii zbrzdit. To je vyzkoušeno. Fungovalo to bez výjimky a to nejen v Česku. Země, které přistoupily k bezpečnostním opatřením pozdě, utrpěly víc.

Další omezování a obtěžování lidí je mimořádně nepříjemné a nepopulární. Zvlášť, když už se všichni s chutí nadechli volného vzduchu. Je to však pojistka, která sice něco stojí, ale rozhodně se vyplatí. Mít s covidem techtle mechtle je příliš riskantní. Vláda jedná dobře, pokud je opatrná.