Přesto ruskou vakcínu nechci. Ne proto, že ji prosazují politici, které velká část společnosti nesnáší.I Sauron, ďábel nebo Hitler mohou mít jednu správnou myšlenku, a naopak: i Wayne Gretzky někdy namazal soupeři na gól…

Neodmítám vakcínu ani proto, že by byla špatná. Naopak: naprosto věřím, že bude jedna z nejlepších. Ruští vědci patří ke světové špičce a Sputnik má očividně lepší výsledky, než se naší civilizaci v geopolitickém boji hodí.

Jenže právě v předchozím odstavci se skrývá první mé NE: v slovíčku věřím. A tov případě vakcíny, stejně jako když chcete převážet jaderný odpad nebo vstoupit do tajných služeb, nestačí. Tam je totiž málo i jedno URČITĚ.I jedno promile pravděpodobnosti, že je to jinak, může zažehnout globální nebo přinejmenším národní katastrofu. Tohle NE by z mé mysli vymazala jediná věc: schválení léku v Unii.

Další důvod je nasnadě. Podobně jako se snažím co nejméně kupovat čínské zboží (moc to nejde), nechci pomáhat ani ruské ekonomice. Jeden by řekl: Omezovat ji makroekonomicky moc nedává smysl – v Rusku bychom si mohli vychovat onoho ďábla, podobně jako to dokázal svou tvrdohlavostí Georges Clemenceau před sto lety v Německu. Jenže to je neporovnatelné: tehdy reparace zdeptaly mladou a křehkou demokracii Výmarské republiky,v Rusku nic takového není.

A poslední argument: když si do dvou sloupečků rozdělíte země podle toho, jestli o Sputniku V uvažují, tak raději budu ve společnosti Británie, USA, Německa a třeba Dánska než s Indií, Barmou, Palestinou nebo Venezuelou (výjimečně nechci být ani se Slovenskem). I to by totiž svědčiloo směřování naší země.