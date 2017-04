Zlepšit situaci ve Varnsdorfu má až 230 milionů korun

Varnsdorf – Nová pracovní místa, opravené domy nebo nové sociální služby. To vše by mělo umožnit přibližně 230 milionů, které by Varnsdorf mohl získat díky plánu pro sociální začleňování. Ve městě by také mohlo vzniknout zařízení pro pomoc rodičům samoživitelům, poradna pro závislé nebo pro zadlužené lidi.

dnes 05:34 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

„Jsem rád, že plán zastupitelé podpořili. Nyní máme otevřené dveře k čerpání prostředků, které město potřebuje, abychom mohli dále zlepšovat životní podmínky pro všechny Varnsdorfáky," říká starosta města Stanislav Horáček.



Strategický plán se zaměřuje především na problémy s nízkými příjmy, kteří mnohdy žijí jen ze sociálních dávek. Pracovali na něm zástupci města, varnsdorfských organizací, ale třeba i podniků. Práce pod vedením Agentury pro sociální začleňování trvala celý rok. Od podpisu loňského memoranda o spolupráci vznikla analýza podrobně mapující situaci ve městě, kterou se pak zabývalo pět tematických pracovních skupin. Ty na základě statistických dat a potřebnosti navrhly, jak zlepšit situaci v jednotlivých oblastech. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Turistickou sezonu na děčínském nábřeží zahájil i medvěd „Z mého pohledu se jedná o komplexní, přiměřeně ambiciózní a realizovatelný plán, město se vydalo správnou cestou. Byť řadu problémů nelze ovlivnit jinak než legislativně, vedení města se k problémům postavilo čelem, nerezignovalo a dělá maximum, co ze své pozice může," říká Jana Bohuňková z vládní Agentury pro sociální začleňování.



Díky stostránkovému plánu by mělo do Varnsdorfu přitéct 230 milionů korun. Například na více než deset projektů podporujících zaměstnanost má putovat téměř 80 milionů korun, necelých 160 milionů plánuje Varnsdorf získat z IROP. Z toho by měla být zaplacena oprava komunitního centra Střelnice nebo přestavba městské ubytovny na azylový dům. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled Celá částka ale neskončí v městské kase, zájem podílet se na tomto projektu mají i některé neziskovky z města.



Nyní čeká město i organizace zapojené do spolupráce s vládní agenturou další práce. Všechny investice jsou totiž teprve ve stádiu projektového záměru.



„Nyní nás čeká poměrně náročné období, kdy budeme vytvářet a konzultovat projektové žádosti. Nechceme udělat žádnou chybu, aby se projekty podařilo realizovat v plném rozsahu," dodává koordinátorka sociálních služeb varnsdorfské radnice Romana Cupalová. ČTĚTE TAKÉ: VIDEO: Mirek bojuje s těžkou nemocí, pojišťovna nechce platit léčbu

Autor: Alexandr Vanžura