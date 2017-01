Zkolabuje linková doprava? Řidiči chtějí stávkovat

Děčínsko – Autobusová linková doprava v Ústeckém kraji a tedy i na Děčínsku je blízko kolapsu. Řidiči hrozí stávkou a hromadnými odchody, pokud jim dopravci nezaplatí na mzdách tolik, kolik jim nařizuje vláda.

VE VESTĚ. Někteří řidiči na Děčínsku jezdili ve čtvrtek ve vestách na protest proti nízkým platům.Foto: Luděk Stínil

Jasno by mělo být kolem 20. února, kdy řidiči dostanou lednové výplaty. Dopravci říkají, že zvýšení mezd vydrží nanejvýš jen několik měsíců, hejtmanství se snaží najít cestu, jak dopravcům poslat více peněz.

Odbory v úterý dokonce vyhlásily stávkovou pohotovost. Dopravci totiž nemají peníze na růst mezd. Ústecký kraj je schopen peníze najít, ale hledá cestu, jak je dopravcům předat, protože už má s nimi podepsané dlouhodobé smlouvy. Věc chce samospráva tento týden řešit s vládou.

„Jsme blíže stávce," řekl po úterním jednání předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka.

Právě BusLine zajišťuje linkovou dopravu v jižní části okresu Děčín, na Šluknovsku jezdí společnost Autobusy Karlovy Vary.

Radní pro dopravu Jaroslav Komínek se chce tento týden sejít se zástupci kabinetu Bohuslava Sobotky, který krátce před krajskými volbami rozhodl o růstu mezd řidičů autobusů zhruba o třetinu.

Aktuální hrubá mzda řidičů je podle Kuchynky průměrně 21 tisíc korun. Řidiči by si měli polepšit přibližně o 7 800 korun měsíčně. Podle dohody vlády a odborů se hodinová mzda má zvýšit od ledna z nynějších 71,60 korun na 98,10 korun. Zvýšit a zavést se mají i další příplatky.

„Z naší strany je politická vůle vážnou situaci řešit, našli bychom i 75 milionů korun v rozpočtu na růst mezd, ale nemůžeme to udělat přes současnou smlouvu s dopravci," uvedl Komínek.

Rozhodnutí o stávce podle Kuchynky padne 20. února, kdy přicházejí řidičům výplaty.

„Počkáme na první výplatu. Odhaduji, že 80 procent z 500 řidičů v BusLinu do stávky půjde," uvedl Kuchynka.

Nejezdit je připravena také většina řidičů firmy Arriva Teplice.

„Máme podpisy 175 zaměstnanců, kteří jsou ochotni okamžitě vstoupit do stávky. Řidiče v oboru, kde chybí motivační složka, neudržíme," uvedl za odboráře Josef Linhart.

Linkovou autobusovou dopravu pro Ústecký kraj zajišťují čtyři firmy. Zástupci tří z nich se na úterním jednání shodli, že jsou schopni z vlastního uhradit navýšení platů pouze jeden až dva měsíce, pak podle nich hrozí zastavení dopravy v kraji.

„Ať už to bude kvůli odchodu řidičů, nebo kvůli nedostatku peněz," uvedl dopravní ředitel společnosti Arriva Teplice Petr Havlík.

Předseda představenstva BusLine Radek Chobot řekl, že hrozí výpovědi desítek šoférů.

„Ti kvalitní řidiči odejdou jako první," uvedl.

Dopravci se zároveň obávají pokut v řádech desítek milionů korun od Ústeckého kraje, pokud by nastala stávka. Podle smluv totiž jsou povinni zajistit objednanou dopravu. Autobusy denně přepraví v regionu zhruba 55 000 cestujících.

Peníze navíc může kraj podle Komínka převést pouze přes smlouvu a cenu za výkon za kilometr.

„To je zásah do výsledkového řízení (na dopravce) a zatím všechny instituce (ministerstvo pro místní rozvoj či antimonopolní úřad) a naši právníci nám říkají, že by to bylo špatně, že nelze upravit stávající smlouvu," uvedl Komínek. Pokud se najde způsob, jak peníze řidičům přidat, náklady ponesou podle Komínka zřejmě pouze kraje. „Uděláme všechno proto, aby ke krachu dopravy nedošlo," dodal radní.

Pokud by došlo na nejhorší scénář a řidiči v celém kraji by opravdu vstoupili do stávky, opakovala by se krize podobná té v roce 2006, kdy se prakticky ze dne na den rozpadl systém linkové autobusové dopravy. Tehdy vyvrcholil spor kraje s dopravcem o výši dotací na konci ledna vypovězením smlouvy ze strany kraje.

V srpnu pak dopravce na čtyři dny přestal jezdit.

