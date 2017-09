Ze Šluknovska mizí lékaři. Jdou za lepším do Německa i do větších měst

Šluknovsko – Lidé ze Šluknovska musí k lékařům dojíždět i 30 kilometrů. Aktuálně odešli z nemocnice v Rumburku dva chirurgové.

Lužická nemocnice v Rumburku.Foto: archiv

Ani 200 tisíc korun měsíčně zatím nepřilákalo porodníka do rumburské nemocnice. Porodnice je tak od jara uzavřená. Odcházejí i lékaři z jiných oddělení.



„Nám nyní odešli dva lékaři z chirurgie. Požadavky pojišťoven zatím plníme, ale potřebovali bychom čtyři nebo pět lékařů. Sestřiček bychom potřebovali okolo deseti. Čím dál větší nedostatek lékařů a sestřiček je ale v celé republice,“ říká ředitel Lužické nemocnice Petr Dubravec.



Kritická situace s nedostatkem lékařů vyvrcholila letos na jaře, kdy musela Lužická nemocnice uzavřít porodnici.



Poptávka je také po sestřičkách nebo zdravotnických asistentech. Řada z nich využívá blízkosti Německa, kde dostávají několikanásobně vyšší platy. Ze Šluknovského výběžku míří také do nemocnic v České Lípě nebo Liberci.

„Lidi si musíme navzájem přetahovat a přeplácet. To nemůže skončit dobře, protože už dnes nestačí peníze od pojišťoven na platy,“ myslí si Dubravec.

Nedostatek lékařů nedopadá jen na nemocnici, ale i na menší města a vesnice na Šluknovsku. Například do Dolní Poustevny zajíždí dětský lékař jen ve vybrané dny. Jindy musí lidé jezdit do Rumburku, což je více než 25 kilometrů.

Právě v Poustevně nastává paradoxní situace, kdy sanitka poveze nemocné do špitálu desítky kilometrů, ačkoli nejbližší nemocnice je jen dva kilometry daleko.



„Já dohodím kamenem do sebnitzké kliniky, která má podstav pacientů, ale bohužel tam nemůžeme, protože se nedokážeme domluvit. Přijde mi naprosto absurdní, aby i jen několik metrů hrálo roli v tom, jak daleko v případě nouze pojedu sanitkou do nemocnice,“ říká starosta Dolní Poustevny Robert Holec.

On sám má zkušenost se špatnou dostupností zdravotní péče. Se svou těhotnou manželkou musí jezdit až do Děčína, což je i kratší cestou přes Německo téměř 40 kilometrů. Po českém území je cesta mnohem delší.

Podobně špatně jsou na tom i v Jiříkově. „Špatná situace je v celém Šluknovském výběžku. Například praktičtí lékaři jsou často v důchodovém věku a přesluhují. Když skončila paní doktorka Lacinová, tak byl problém sehnat jejího nástupce. Naštěstí se k tomu postavila čelem Lužická nemocnice, která tuto ordinaci dnes provozuje,“ popisuje situaci v Jiříkově starosta Michal Maják.



O celé čtyřtisícové město se podle něj starají pouze dva praktičtí lékaři pro dospělé.

Pomůže Lužické nemocnici kraj?Rumburk se snaží převést svou nemocnici na Ústecký kraj. Podle hejtmanství je problém v jediné akcii, kterou město nevlastní. Převod zdravotnického zařízení se kvůli tomu protáhne do poloviny příštího roku. Původní plán počítal s letoškem.