Zavřené Pětimostí: Děčín přijde o parkovací místa

Děčín – S poměrně velkými komplikacemi musí od ledna počítat nejen řidiči, kteří Děčínem budou projíždět, ale i ti, kteří míří do jeho levobřežního centra. Kvůli objízdným trasám z něj totiž zmizí několik desítek parkovacích míst.

Jak se bude jezdit v Děčíně.Foto: ČVUT

Omezení parkovacích míst se dotkne velké části centra Podmokel.

„Bude nutné upravit některé ulice tak, aby byl zajištěn průjezd aut, ale především autobusů," vysvětluje mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

To bude platit především v Thomayerově ulici, kde je v současné době dvacet parkovacích míst.

Parkování bude omezené také v části Teplické ulicea v Tržní ulici. Tedy v ulicích, kterými od 7. ledna, kdy by k uzavírce podjezdu Pětimostí mělo dojít, povede velký objízdný okruh.

Především na křižovatkách s Thomayerovou ulicí by v případě zachování parkování měly velké problémy dlouhé autobusy. Ty mají až osmnáct metrů v případě kloubových, třínápravové jsou o tři metry kratší. Ty ale navíc značně při zatáčení vybočují.

S hledáním nového parkovacího místa musí od ledna počítat také ti, kteří parkují v ulici Práce. Například lidé pokračující dále z Děčína vlakem. Od Lidlu až ke kurtům totiž nebude možné parkovat.

Omezení v ulici Práce se dotkne dalších několika desítek parkovacích míst. Lidé doposud využívající k parkování právě tuto ulici budou moci zaparkovat jen o několik desítek metrů dále, na parkovišti u železničního mostu.

„Připravuje opatření, aby se výpadek parkovacích míst dotkl řidičů co nejméně," dodává Markéta Lakomá.

Kromě omezení parkovacích míst souvisejících se stavbou Vilsnické spojky přijdou Podmokly pravděpodobně o dalších několik desítek parkovacích míst v průběhu příštího roku. To by totiž měla začít revitalizace středu této městské části včetně Husova náměstí. To dnes z jedné poloviny slouží jako jedno z největších parkovišť v levobřežním středu města.

Velké dopravní problémy dopadnou na Děčín pravděpodobně na začátku ledna. Na 7. ledna je totiž naplánována uzavírka podjezdu na Pětimostí, která by měla trvat nejméně rok. Magistrát s dopravními odborníky proto stanovil nejvhodnější objízdné trasy především pro tranzitní dopravu. Pětimostím totiž vede silnice první třídy číslo 13, která vede od Liberce na Teplice, a především k dálnici D8.

„Kritickým místem bude okružní křižovatka na ulicích Čsl. mládeže a Labské nábřeží, kudy mohou ve špičce projet až tři tisíce aut za hodinu," říká Milan Koukol z Dopravní fakulty ČVUT, která na řešení s magistrátem spolupracovala.

Právě v tomto místě se totiž budou střetávat všechny objízdné trasy. Tedy ta od Nového mostu s velkou kruhovou objížďkou vedoucí úzkými ulicemi středem Podmokel.

