Zanedbané krásnolipské vlakové nádraží by se mělo dočkat již příští rok opravy

Krásná Lípa – Nádraží v Krásné Lípě je jednou ze vstupních bran do národního parku. Dlouhé roky ale bylo zanedbávané. To by se brzy mělo změnit.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Krásnolipská radnice by také chtěla, aby nádraží neslo pojmenování Nádraží národního parku.

Přes Krásnou Lípu mohou přijet do národního parku turisté například od Děčína.

OPRAVA NÁDRAŽÍ V LÍPĚ SE BLÍŽÍ

„Před časem jsme upravili parčík, který je před nádražím. Samotné nádraží ale samozřejmě upravovat nemůžeme, ačkoliv by si to zasloužilo. Protože to, co vidí návštěvníci Ćeského Švýcarska, kteří přijedou vlakem, není příliš lákavé," říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Město proto v souvislosti s opravou nádraží oslovilo ministerstvo dopravy. To ale opravy jednotlivých nádraží přímo ovlivnit nemůže.

Navíc to bylo ještě v době, kdy nádraží patřilo Českým drahám. Loni ale majitele změnilo. A ten již slíbil konkrétní termín opravy krásnolipského nádraží.

„Kompletní rekonstrukci budovy v Krásné Lípě plánujeme v roce 2018 za předpokládaných nákladů 25 milionů korun," říká Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty. Ta je novým majitelem řady nádraží, kromě jiného i toho v Krásné Lípě. Druhá stanice, Krásná Lípa – město, prošla opravou již před několika lety.

PRODEJ NE, PRONÁJEM PROBLÉM NENÍ

Krásná Lípa svého času uvažovala o koupi nádraží, stejně jako to udělali v Dolní Poustevně. Tehdy ale ještě nádraží patřilo Českým drahám.

Podle Marka Illiaše ale v současné době nic takového v úvahu nepřipadá. Nádraží v Krásné Lípě bylo součástí balíku nádražních budov, které loni od Českých drah Správa železniční a dopravní cesty koupila. Případný další prodej by musela schválit vláda.

Problém by ale neměl být pronájem některých prostor na nádraží. Město by totiž rádo zřídilo na nádraží expozici o Českém Švýcarsku, kde by lidé mohli hned po příjezdu získat informace o regionu, případně o akcích, které se v něm konají.

Tuto možnost mají turisté v Krásné Lípě i v současné době, musí ale dojít až na náměstí do Domu Českého Švýcarska, což je od vlakového nádraží poměrně daleko.

JMÉNO PO PARKU? BĚH NA DLOUHOU TRAŤ

Krásná Lípa by ráda využila vlakové nádraží k nalákání dalších turistů. Ráda by jej, stejně jako Děčín, pojmenovala Nádraží národního parku, jako jsou pojmenována nádraží v Bad Schandau a Sebnitz.

Změna názvu nádraží je ale poměrně složitá procedura, kterou musí schválit Drážní úřad.