Zachránila dva lidi z hořícího domu, město ji ocenilo

Jílové - Házením kamenů do oken hořícího domu zachránila Alena Hlávková z Jílového životy dvou lidí. Za to si od obyvatel města vysloužila nominaci do prvního ročníku Ceny města Jílového.

dnes 11:37 SDÍLEJ:

Alena Hlávková obdržela Cenu města Jílového od místostarosty Lubomíra Michalce.Foto: archiv MěÚ Jílové

„Žádný další návrh nepřišel. Alena Hlávková nebyla lhostejná k osudu jiných a svou duchapřítomností jim zachránila život," poznamenal místostarosta města Jílové Lubomír Michalec. Součástí ocenění byl i šek na deset tisíc korun. O případu, kdy sousedka zachránila dva lidi, jsme již psali. Požár podle soudu založila úmyslně Irena Pravdová, jedna ze zachráněných. Druhým byl její vnuk, který s ní v domě žil. Za pokus o vraždu ji soud poslal na šestnáct let do vězení.

Autor: Jitka Vepřovská