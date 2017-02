Zabijačkové hody proběhnou na Masarykově náměstí v Děčíně

Děčín - Už tuto sobotu 25. 2. na Masarykově náměstí, proběhne jedna z nejoblíbenějších doprovodných akcí Severočeských farmářských trhů – zabijačkovými hody. Začínáme v devět hodin a vše vyvrcholí kolem páté příchodem masopustního průvodu který vyráží ze ZOO.

Zabijačkové hody v DěčíněFoto: archiv

A co jsme si pro vás nachystali? Jitrnice, jelita, prejt, tlačenku, sulc, sádlo, škvarky, výpečky, uzené, zabijačkový guláš i polévku. Všechno si budete moci odnést a spoustu toho budete moci i na místě ochutnat. Takže přijďte nalačno.



I letos se bude soutěžit. Po loňských jitrnicích si to teď mistři řezníci rozdají o nejchutnější tlačenku. Přijďte zvolit toho, kdo se celý rok bude moci pyšnit označením „nejchutnější děčínská tlačenka". V Chomutově a Teplicích vyhrála tlačenka od Uzenářství Ra-Mi z Bělušic. Uvidíme, jaké chutě vládnou v Děčíně.



Protože ale děláme farmářské trhy a nejen zabijačku, tak si samozřejmě přijdou na své i vegani a vegetariáni. A nemusí se na náměstí bát přijít, protože prase bude na trojnožce viset jen dřevěné.



Na trhu bude pečivo, med, brambory a jablka, sušené plody a oříšky, uzené ryby, koření, moravské víno, maďarské speciality a mnoho dalších potravin z nabídky farmářských trhů. Co víc si přát?

Tak v sobotu, těšíme se na vás.