Z rozestavěného parkoviště je dětské hřiště

Děčín - Asfaltová plocha po revitalizaci děčínského sídliště Březiny nabídne nová parkovací místa. Líbí se maminkám, hrají si tu děti.

Revitalizace sídliště Březiny.Foto: Luděk Stínil

Revitalizace děčínského sídliště v Březinách lidem přinese nová parkovací místa. Řada řidičů po nich volala. Někteří lidé o další ale nestojí, především maminky s dětmi.



Parkoviště není zatím dokončené a místo něj tu je obří asfaltová plocha. Děti si na něm malují křídami obrázky, jezdí na kolech či koloběžkách, dospělí tu hrají badminton.



„Líbilo by se nám, kdyby se tu už nikdy neparkovalo, je to skvělý plac na hraní,“ řekla jedna z maminek. „Parkovacích míst je tu přece nyní dost,“ dodala.



Situace v Březinách se podle řady místních opravdu zlepšila. „I když je horní část sídliště pro auta nyní uzavřená, parkovacích míst je v dolní části dostatek, nemám problém zaparkovat ani večer,“ svěřil se jeden z řidičů.

I proto by si maminky přály, aby se na parkovišti uprostřed sídliště už žádná auta neobjevila. Podle rodičů by dětem zůstal velký plac na hraní a zvýšila by se bezpečnost, protože by sem nesměla žádná doprava.

Jedno dětské hřiště v horní části Březin sice je, ale malovat na zem a jezdit na kolech se na něm nedá.



Po dokončení revitalizace Březin se počítá s téměř 400 novými parkovacími místy. To se některým obyvatelům sídliště zdá stále málo. S maminkami, které by dětem asfaltový plac na hraní rády ponechaly, nesouhlasí.



„Těch parkovacích míst by tu bylo potřeba minimálně 500, natož aby jich tu bylo ještě méně. S hřištěm nesouhlasím,“ řekl jeden z místních řidičů.

Oživení sídliště ovšem jede podle původního plánu. „Rozhodně jsme nezaznamenali, že by lidé v Březinách nechtěli parkovací plochy. Naopak, neustále přicházejí dotazy na zvýšení počtu parkovacích míst,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá s tím, že jde zřejmě jen o ojedinělé hlasy.

Vedení města se pro revitalizaci sídliště rozhodlo hlavně kvůli velmi špatné dopravní situaci. Komplikovala práci policii, záchrance či hasičům, kterým zaparkovaná auta nahuštěná na sobě překážela v cestě.



V první fázi obnovy sídliště vzniklo 200 parkovacích míst, po jejím ukončení jich bude dvojnásobek.



Stavba se proti původnímu plánu kvůli vícepracím o dva měsíce protáhne. A také prodraží. Město za ně zaplatí o 2,5 milionu korun více.