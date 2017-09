Volby: Do Sněmovny chce v říjnu 86 lidí z Děčínska

Děčínsko – Rekordní zájem stran o proniknutí do Poslanecké sněmovny se projevuje i v zájmu lidí na Děčínsku kandidovat do dolní komory parlamentu. Poslanecký mandát bude obhajovat Jaroslav Foldyna z ČSSD.

Volby - ilustrační fotoFoto: Karel Pech

Dohromady 86 lidí z Děčínska a Šluknovska má zájem usednout do Sněmovny. Přesně tolik jich je na kandidátkách politických stran, sdružení a hnutí v Ústeckém kraji. Krajský úřad dohromady registroval 24 stran, před čtyřmi lety jich bylo o šest méně.



Pokud volby dopadnou podle dlouhodobých výsledků předvolebních průzkumů, mohl by mít okres Děčín i po říjnových sněmovních volbách dva poslance.



Stejně jako před čtyřmi lety je jedničkou sociálních demokratů poslanec Jaroslav Foldyna. Pravděpodobně tak bude poslancem i po říjnových volbách. A to i s ohledem na to, že pro posun na kandidátce je potřeba pět procent preferenčních hlasů.

„Největší strach mám z toho, aby tyto volby nevyvolaly další volby. Protože to by znamenalo totální chaos na politické scéně,“ upozorňuje Foldyna na možné nebezpečí velkého množství kandidujících stran. Podle předvolebních průzkumů se mnohé z nich nacházejí okolo pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny.

Naopak jistotu toho, že po volbách v poslanecké lavici neusedne, má současný poslanec ANO Stanislav Pfléger, který na kandidátce vůbec není.



„Bylo to rozhodnutí místní organizace, které musím respektovat. Politiku ale úplně opouštět nechci, rád bych se jí věnoval třeba na komunální úrovni,“ říká Pfléger. Dodal, že ho to ale i mrzí, protože má ve Sněmovně rozdělanou práci, kterou je podle něj třeba dokončit. To se má týkat například stavebního zákona.

Novou jedničkou ANO z Děčínska bude děčínský radní Tomáš Kohoutek. Celkově je na pátém pořadí krajské kandidátky, což by mu při výsledku okolo 25 procent mohlo na získání poslaneckého mandátu stačit. V minulých volbách totiž na čtyři poslance z kraje stačilo ANO 21,29 procenta, současné průzkumy mu přisuzují výrazně více.

Kandidáti z Děčínska a Šluknovska jsou dohromady na 22 kandidátkách, chybí pouze mezi Sportovci a kandidátce Dobré volby 2016.



Kromě sociálních demokratů má lídra z okresu Děčín také Řád národa – Vlastenecká unie, na jejímž prvním místě je Martin Musil z Děčína. Strana práv občanů vyslala jako krajského lídra náměstka hejtmana Petra Šmída z Varnsdorfu.



Stranu svobodných občanů pak do voleb v Ústeckém kraji vede Vladimír Gregor z Děčína, který se v minulosti za Svobodné ucházel o senátorský post.