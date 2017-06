Voda na severu zřejmě levnější nebude

Severní Čechy – Cena vodného a stočného, která je v Ústeckém a Libereckém kraji 98,30 korun za 1 000 litrů vody, se v následujících letech zřejmě nezmění. Vliv by na to neměl mít ani odkup podílu od francouzské Veolie.

Vodné a stočné. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Cena vody je takový protipól, ve kterém se pohybujeme. Jeden je péče řádného hospodáře o vodárenský majetek, druhý je sociální únosnost ceny vody. Musíme misky vah vyvažovat," řekl předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Tomáš Indra.

Na čtvrtečním jednání valné hromady akcionáři SVS, která patří městům a obcím, odsouhlasili vykoupit podíl 50,1 % od francouzské Veolie. Kontrakt se má vyšplhat až ke dvěma miliardám korun. Veolia podíl vlastní v Severočeských vodovodech a kanalizacích (SčVaK), které se starají o vodohospodářskou síť.

SVS velkou část zaplatí ze svého účelového fondu, zbytek zalepí krátkodobým úvěrem.

„Celá obchodní transakce s sebou ponese náklady a neumím posoudit, jaká bude výše konečné ceny podílu. Osobně se obávám, že může dojít ke zdražení vody, což bych si nepřála," sdělila primátorka Ústí Věra Nechybová.

Místostarosta Štětí Miroslav Andrt byl po jednání valné hromady naštvaný.

„Je naprosto absurdní, aby nejchudší region v republice měl jednu z nejdražších vod. Bohužel ale nevěřím tomu, že schválené transakce, které do budoucna zachovávají významný podíl společnosti Veolia na provozování a správě majetku našich obcí a měst, povedou k reálnému snížení ceny vody, kterou by si občané na severu Čech rozhodně zasloužili," říká Andrt. Naráží tak na to, že Veolia ze severu neodchází. Své know-how a technologie bude dál zajišťovat v nově vzniklé servisní firmě.

Vedení SVS situaci uklidňuje.

„Provozní smlouva s Veolií původně platná až do roku 2020 skončí bez sankcí již v roce 2018, tedy o dva roky dříve, než bylo původně plánováno. Obce a města tak získají více než 400 milionů korun, které by jinak na dividendách putovaly ještě dva roky do Francie," podotkl Indra.

Podle Indry je navíc spousta společností, které sice mají lacinější vodu, ale vůbec se o svou infrastrukturu nestarají.

SVS vlastní 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 192 čistíren odpadních vod a tisíce km kanalizace a vodovodů. Ročně do nich investuje 41 procent z vybraného vodného a stočného.

„Tímto novým schváleným modelem se ještě o 8 procent prostředky na obnovu zvýší," podotkl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

„Pakliže nebudou peníze odtékat do Veolie, samozřejmě bude mít SVS možnost ovlivnit cenu směrem dolů. Bude jen na akcionářích, jak naloží s výplatou budoucích dividend," myslí si zase bývalý člen dozorčí rady SČVaK Martin Mata.