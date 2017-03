VIDEO: V Děčíně se lidé mohou houpat na zastávce

Děčín /ANKETA/ – Houpačky, které se loni na krátkou dobu objevily na zastávce na Tyršově ulici v Děčíně, se na své místo zase vrátily. Tentokrát s posvěcením od vedení města. Dvě houpačky se na zastávce zásluhou spolku Art-Czech.com poprvé objevily loni v srpnu.

„Chtěl jsem oživit zbytečně prázdný velký prostor zastávky," říká Dmitrij Pljonkin, který za houpačkami na Tyršově ulici stojí.



Háček byl v tom, že město Děčín, jemuž zastávka na Tyršově ulici patří, o celé akci nevědělo. Po několika dnech tak musely houpačky pryč. Nyní jsou zpátky.



„Je to hezký nápad. Myslím, že to to místo zkultivuje," říká primátorka města Marie Blažková, která se podle Pljonkina o legální umístění houpaček zasloužila.

Před zavěšením houpaček bylo nutné nechat zpracovat statický posudek, aby bylo jasné, že konstrukce zastávky takovou zátěž unese. Vedle houpačky je tak vyvěšen i provozní řád s nosností. Na zastávce by se měla také objevit kamera, která bude sledovat i dění okolo houpačky.





„Je to místo, kde máme v noci největší problémy," vysvětluje Marie Blažková instalaci kamery.



Zhoupnout by se lidé mohli také na dalších místech Děčína. Pljonkin totiž plánuje rozmístit houpačky i jinde po Děčíně.



„Další houpačky plánuji pověsit kromě jiného na Mariánské louce. Vždy se souhlasem majitele stromu nebo nosníku. Velmi si vážím podpory města, bez které by nebylo možné houpačky pověsit," dodává Dmitrij Pljonkin.

