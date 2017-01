VIDEO: Řidiči v Děčíně nerespektují nové značky, projíždějí na stopku

Děčín – Projet stopku bez zastavení, couvat do protisměru či parkovat tam, kde se nesmí – nic z toho není pro některé řidiče v pondělí problém. Kvůli uzavírce Pětimostí totiž došlo na několika míst Podmokel ke změně dopravního značení. Řada řidičů ho ale buď nerespektuje, nebo nevnímá a dále jezdí popaměti.

To potvrzuje i ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

„Nelze jezdit popaměti, po městě je poměrně dost velké množství nových dopravních značek a nových dopravních řešení. K ještě větší plynulosti by tak přispělo, kdyby řidiči více vnímali dopravní značky," říká Marcel Horák.

Jedním z takových míst, kde si někteří řidiči s dodržováním dopravních značek příliš hlavu nelámou, je křižovatka Tržní a Thomayerovy ulice, přes kterou prochází vnitřní objízdný okruh Podmokly. Právě kvůli plynulosti a hlavně bezpečnosti je totiž v Tržní ulici nově stopka. Jak se přesvědčili redaktoři Deníku, během pouhých patnácti minut tuto dopravní značku ignorovalo nejméně deset řidičů. Většinou na ní zastavili jen ti, kteří museli, protože dávali přednost. Kdo měl volno, jel.

Jako skutečný „znalec" dopravních značek se ukázal řidič červené dacie. Ten nejenže nezastavil na stopce, ale místo přikázaného směru dál do Tržní zabočil do Thomayerovy ulice, čili přímo do protisměru, kde se klidně otočil a zaparkoval na místě, kde se nově stát nesmí. Za ním hned zaparkovalo další auto. Na místo proto přijeli strážníci městské policie, kteří provoz ve městě monitorují pomocí kamerového systému. Řidič dostal na auto botičku a následně ještě musel zaplatit pokutu.

Přitom již před víkendem městská policie varovala, že v případě nedodržování zákazu zastavení bude k řidičům nekompromisní a bude auta v případě, kdy by mohla ohrozit plynulost provozu, odtahovat.

