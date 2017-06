Veterináři: Nekupujte psa přes inzerát, může být z množírny

Děčín – Případ smečky psů zachráněné v dubnu z takzvané množírny má šťastný konec. Většina z nich už je po veterinární péči a rozjela se do nových domovů. Proti množírnám, kde žijí zvířata ve špatných podmínkách, se ale dá bránit jen těžko.

„Množírny, to je vůbec problém. Pokud chce někdo bezpapírového psa, tak když se podívá po útulcích, jsou tu mraky krásných psů, kteří by byli šťastní za nový domov," řekla vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková s tím, že by lidé měli zpozornět, pokud jim chce někdo prodat zvíře a odmítá jim z nějakého důvodu ukázat, v jakých podmínkách žije.



To potvrzuje i mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

NA CO DÁT POZOR?

„Obecně lze doporučit rozhodně nekupovat psa přes inzerát na internetu nebo z neznámého chovu. Lidé by také nikdy neměli přebírat psa na parkovišti či benzínové pumpě," uvedl Petr Majer.



Pokud se lidé rozhodnou si psa koupit, měli by trvat na vyzvednutí štěněte v domově původního majitele. Tady je třeba vidět rodiče štěněte, o které mají zájem, všímat si podmínek chovu i chování prodejce a nebát se na cokoli zeptat. Při koupi by měli požadovat kupní smlouvu. Ta by měla obsahovat údaje o prodávajícím, plemeno zvířete, datum narození, stáří zvířat, potvrzení o úkonech (odčervení) a průkaz o očkování s nálepkami od vakcinací. Ve smlouvě by měly být uvedeny i viditelné vady, například špatný skus.

NOVÝ ZÁKON

S problémem s množírnami by ale mohla výrazně pomoci novela veterinárního zákona, kterou připravuje ministerstvo zemědělství, a to povinnost registrace chovatelům, kteří mají více než pět dospělých fen.



„Od zavedení této povinnosti si slibujeme, že zpřehlední situaci a dá kontrolním orgánům možnost provádět cílené a preventivní kontroly," vysvětluje Petr Majer.



O případu smečky z množírny Deník informoval v dubnu. Psi žili v otřesných podmínkách, ze kterých je zachránila Kateřina Miňovská spolupracující s organizací, která psy zachraňuje. Ta je pak převezla do děčínského útulku, kde jim byla poskytnuta péče.