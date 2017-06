Večerníček či Saxana. Děti oslaví svátek s pohádkami

Děčínsko – Ať už děti dávají přednost zvířatům, soutěžím či pohádkám, mohou příjemně oslavit svůj svátek. Na Mezinárodní den dětí se totiž konají pro nejmenší nejrůznější akce, na které mohou společně se svými rodiči či přáteli vyrazit.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Hašek Petr

V děčínské zoo si pro děti připravili dárek v podobě zlevněného vstupného za deset korun. Děti mohou do zoo za výhodné vstupné vyrazit od čtvrtka až do neděle 4. června. Vstupenka platí i do Expozice Rajské ostrovy.



Děti, které rády čtou a tvoří, pak mohou přijít oslavit svůj den ve čtvrtek do děčínské knihovny mezi 14. a 16. hodinou. Tam na ně čeká čtení, tvoření a taky malé překvapení.



Klub českých turistů ve spolupráci s městem Krásná Lípa chystá na sobotu 10. června Pohádkový les. Akce začne již v 8 hodin v Aparthotelu Krásná Lípa na náměstí.



Děti i jejich rodiče se mohou vydat na pěší výlet. Startovné je 30 korun. Na Křinickém náměstí bude čekat i další pestrý program jako výtvarné dílny, atrakce pro děti, šermíři, mažoretky, soutěž o nejlepší pohádkovou bytost a další.

Netradičně tradiční dětský den chystají v parku u Mariánské kaple v České Kamenici v sobotu 3. června od 14 hodin. Spousta atrakcí, soutěží, tanců a zpívání čeká na děti i dospělé.

„Tento rok jsme dětský den spojili s pohádkovým lesem a celý den se proto ponese v duchu pohádek," uvedli organizátoři na webu města.



Přímo v parku se ve 14.30 hodin otevře brána do pohádkového lesa. Poutníci se po příjemné procházce plné hádanek a soutěží s pohádkovými postavičkami vrátí zpět do parku, kde budou sladce odměněni, a dále bude probíhat připravený program. Vstupné do pohádkového lesa je 50 korun, do parku je vstup zdarma.