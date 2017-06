Vášně v Boleticích musela krotit pořádková jednotka, létaly kameny

Děčín – V děčínských Boleticích bylo ve čtvrtek pořádně horko. Hrozilo, že se zde strhne hromadná rvačka několika desítek lidí. Té se ale podařilo na poslední chvíli zabránit.

K incidentu došlo v děčínské čtvrti Boletice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Do Boletic se ale musely sjet všechny hlídky městské policie, republiková policie a také její speciální pořádková jednotka.



První problémy začaly v jedné z místních hospod již kolem sedmé hodiny večer. Strhla se tu rvačka kvůli údajné krádeži peněženky. Po deváté hodiny se spory vyhrotily ve chvíli, kdy stejná skupinka lidí zamířila z hospody domů.



„Přiběhly za námi děti, že se dole někdo pere. Když jsme dorazili na místo, už tam byly hlídky strážníků i policie," říká asistent prevence kriminality Patrik Horváth, který slouží v Boleticích již několik let.



Skupinka mířící z hospody měla častovat Romy u garáží rasistickými nadávkami, vzduchem měly létat i kameny. To si samozřejmě druhá strana nechtěla nechat líbit a schylovalo se k hromadné rvačce.

Městská policie vyslala do Boletic všechny hlídky, které v tu chvíli měla v ulicích města. Požádala o pomoc také republikovou policii.

Naštěstí se v tu dobu nacházela v Děčíně policejní speciální pořádková jednotka, která ihned vyrazila do Boleti na pomoc. A podle svědků bylo štěstím, že strážníci a policisté dorazili tak rychle. Atmosféra mezi oběma znesvářenými skupinami byla totiž velmi vyhrocená. Dva lidé se do sebe již pustili.



„Kdyby přijeli později, mohli by rovnou poslat pro sanitky," říká jeden ze svědků události.



Konfliktem se již zabývá policie. „Prověřujeme událost pro přestupek proti občanskému soužití," uvedla policejní mluvčí Petra Trypesová s tím, že se během rvačky nikdo nezranil a ani nedošlo ke škodám na majetku.

Boletice nemají mezi lidmi v Děčíně nejlepší pověst. Především proto, že se do této čtvrti sestěhovávají sociálně slabí lidé, z velké části Romové.



„Za ty roky co tu sloužím, máme nejvíce práce s dětmi, které upozorňujeme, aby nekřičely a nedělaly nepořádek po Boleticích," říká asistent prevence kriminality děčínské městské policie Patrik Horváth.



Hromadné rvačky čas od času strážníky zaměstnají. Například na konci roku 2014 museli řešit hromadnou rvačku před diskotékou v Želenicích. O několik měsíců dříve pak měli strážníci nahlášenou rvačku dvaceti lidí v Podmoklech v Tržní ulici. Později se ukázalo, že několik mužů přepadlo jiného muže.