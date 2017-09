Varnsdorf nabídl kraji svůj špitál

Varnsdorf – Do tendru na prodej špitálu, který chce Rumburk vyhlásit, se kraj nehrne.

Lužická nemocnice v Rumburku.Foto: Martin Motl

Přestěhuje se špitál pro Šluknovský výběžek z Rumburku do Varnsdorfu? Varnsdorfská radnice nabídla kraji v případě nějakého krizového stavu svou nemocnici. Kdysi byla ve Varnsdorfu plnohodnotná nemocnice včetně porodnice. Dnes je z části nevyužitá, v části jsou jsou ambulance a léčebna dlouhodobě nemocných. „Prostory jsou ve velmi dobrém stavu. Pokud bych srovnal ekonomické náklady v rumburské nemocnici a ve Varnsdorfu, tak u nás by byly mnohonásobně nižší,“ uvedl starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček. On sám si umí představit, že by část oborů byla v Rumburku a část ve Varnsdorfu.

„Pro nás je hlavní zajistit zdravotní péči s dostatečnou kapacitou. Kde a jak to bude, to je otázkou dalšího jednání,“ říká náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna. „Vztahy mezi Rumburkem a Varnsdorfem mi trošku připomínají ty mezi Pardubicemi a Hradcem Králové,“ dodává Foldyna v narážce na řevnivost mezi dvěma největšími městy Šluknovského výběžku. Nabídka Varnsdorfu, který tak vstoupil do hry o udržení zdravotní péče na Šluknovsku, ale zaskočila vedení Rumburku, který s krajem jedná o převodu tamní nemocnice, jež není v dobré finanční kondici.

„Nabídka Varnsdorfu kraji nás překvapila. Ale nezalekli jsme se a dál budeme za zachování chodu naší Lužické nemocnice bojovat ze všech sil,“ uvedl v reakci na oznámení Varnsdorfu starosta Rumburku Jaroslav Sykáček. Rumburk o převodu nemocnice jedná s krajem už řadu měsíců. Před necelými dvěma týdny ale zastupitelé schválili vypracování podmínek pro tendr.

Do toho by se mohl přihlásit kdokoli. Podle vedení Rumburku byl důvodem k úvahám o vyhlášení tendru přístup kraje a protahování jednání. Ústecký kraj trvá na tom, že převezme nemocnici pouze tehdy, až bude mít Rumburk ve vlastnictví všechny akcie. Jedna mu ale chybí, tu by měl získat během příštího roku. Do tendru se hlásit nechce. „Na 18. října jsem svolal zastupitelstvo, jehož jediným bodem bude nemocnice,“ dodal Sykáček.

V polovině října by tak mělo být jasno, zda a za jakých podmínek Rumburk tendr na prodej nemocnice vyhlásí. Zdravotnictví je jedním z témat, které lidi žijící v Ústeckém kraji trápí nejvíce. Největším problémem je nedostatek lékařů a sester, kteří z pohraničí odcházejí buď do Prahy, nebo do sousedního Německa. Tam jim totiž mohou nabídnout několikanásobně vyšší platy. Problémem je také poměrně vysoký věk lékařů.

„Můžeme se bavit i o tom, zda by nestačila v rámci kooperace v Evropské unii v našem trojzemí jedna nemocnice, do které by mířili pacienty od nás, z Německa i z Polska,“ řekl během středeční debaty s krajskými volebními lídry Daniel Vyčítal z Rumburku.