Varnsdorf chce postupně opravit svá sídliště. Vyjde to na desítky milionů

Varnsdorf – Desítky milionů korun by v příštích letech mohly putovat do varnsdorfských sídlišť. Radnice chce postupně opravit všechna sídliště, některá jsou i padesát let stará.

Na varnsdorfských sídlištích žijí přibližně dvě třetiny obyvatel města. Tedy kolem deseti tisíc lidí. V budoucnu je čeká kvalitnější prostředí pro život. „Postupujeme podle předem daného plánu. V současné době máme vše zprojektované," říká starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček. Na opravy sídlišť chce radnice ve Varnsdorfu využít dotace. Ty ale mohou dosáhnout nanejvýš čtyř milionů korun ročně. Proto chce Varnsdorf sídliště opravovat postupně. Začít by se mělo na Západní ulici. „Pokud by revitalizace dané části vyšla na více peněz, tak to samozřejmě dofinancujeme z našich prostředků. Ať to stojí, co to stojí. Revitalizace sídlišť je pro nás prioritou především proto, kolik v nich žije obyvatel města," doplnil místostarosta Varnsdorfu Josef Hambálek. Revitalizace varnsdorfských sídlišť bude podobná opravám v jiných městech. Radnice chce opravit chodníky a ulice, vylepšit zeleň a rozšířit možnosti parkování. Nové by měly být také lampy veřejného osvětlení. Ty průběžně Varnsdorf nahrazuje již nyní, místo starých sodíkových výbojek rozmisťuje po městě moderní LED lampy, které umí ušetřit poměrně dost peněz. Nová by měla být také dětská hřiště, na kterých by neměla chybět pískoviště nebo nejrůznější prolézačky. Počítá se i s novými lavičkami, stojany na kola a odpadkovými koši. K budoucí podobě sídlišť by se měli vyjádřit i jejich obyvatelé. Radnice uspořádá anketu, ve které budou moci vyjádřit svá přání nebo podněty. „Anketu chceme uspořádat během zimy, abychom na jaře měli k dispozici relevantní data, dodává Josef Hambálek. Sídliště, především ta panelová, prochází rozsáhlými opravami prakticky v celé České republice. Ta nejmladší totiž slouží již tři desítky let a nutně opravy potřebují. V Děčíně tak nechala radnice již opravit sídliště na Starém Městě, kde se ale opravy zadrhly a neprobíhaly podle plánu. Oproti původním předpokladům se oprava tohoto sídliště protáhla o řadu měsíců, což komplikovalo jeho obyvatelům život. V současné době Děčín nechává opravit sídliště v Březinách.

Autor: Alexandr Vanžura