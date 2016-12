Vánoční akce na Děčínsku: Zdarma do zoo, nebo topení kapra

Děčínsko – Pokud chcete s rodinou někam vyrazit během Vánoc, tak jsme pro vás připravili přehled zajímavých akcí.

Tradičního topení kapra se zúčastnily stovky lidí.Foto: DENÍK/Alexandr Vanžura

TOPENÍ KAPRA

Děčínská Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou pořádá jako každoročně dvě tradiční vánoční akce.

Na Štědrý den se uskuteční v Děčíně u Zámeckého rybníka od 10 hodin již 19. ročník akce Topení vánočního kapra.

„Slavnostnímu aktu jeho humánnímu topení bude předcházet zpěv koled a možnost občerstvení. K dispozici bude též betlémské světlo, které přinesou členové 3. oddílu vodních skautů Děčín. Kdo si přinese lampičku se svíčkou, bude mít možnost si ho odnést domů ke svému vánočnímu stromku," uvedl za Společnost Milan Rosenkranc.

V pondělí 26. prosince pak vynese Společnost zimu do hor. Sraz je v 10 hodin u zámečku v Bynově, odkud účastníci pochodu vyrazí k rozhledně na Sněžníku, kde každý obdrží diplom.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Ještě na Štědrý den si bude možné připálit betlémské světlo. Od 10 do 12 hodin si bude možné světlo převzít například v rumburské Loretě.

V Děčíně si jej pak bude možné vyzvednout na Štědrý den od 9 hodin u vánočního stromu u hlavního nádraží. O hodinu a půl později pak na Topení vánočního kapra a od půl dvanácté u vánočního stromu na Masarykově náměstí.

ŠTĚDRORANNÍ BĚH

Nabrat energii na večer bude možné v parku v Krásné Lípě, kde se uskuteční od půl desáté Štědroranní běh. Naplánováno je asi hodinové běhání zakončené štědroranním přípitkem. Sraz běžců je u cyklostezky u Cimráku nad kinem.

ZOO DĚČÍN

Zoo Děčín láká o svátcích na vstup zdarma. Poprvé bude vstup zdarma do zoo na Štědrý den. V zoo budou připravené jesličky, do kterých bude možné dát vánoční dárečky pro zvířata – krmení. To pak ošetřovatelé rozdělí mezi jednotlivá zvířátka. Zoologická zahrada zároveň žádá návštěvníky, aby dodržovali zákaz krmení zvířat. Mohli by jim tím totiž ublížit. Druhým dnem, kdy bude vstupné do zoologické zahrady zdarma, bude Nový rok.

ZÁMEK DĚČÍN

Prožít Vánoce za dob Jaroslava Thuna bude možné během vánočních svátků na děčínském zámku. Ten během nich pořádá speciální prohlídky, během kterých návštěvníci zažijí zvyky z doby před sto a více lety. Vánoční prohlídky jsou na programu 26. a 27. prosince vždy od 14, 15 a 16 hodin. Zámek doporučuje si lístky rezervovat.