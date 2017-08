V Růžové roste vyhlídková věž, stavbu podpořila sbírka

Růžová – Stavba nové vyhlídkové věže na Pastevním vrchu v Růžové už začala. Nevšední vyhlídková věž za 2,5 milionu by tu měla vyrůst do konce září.

Obec na stavbu věže vyhlásila veřejnou sbírku, poměrně rychle se podařilo vybrat od dárců okolo 300 tisíc korun. Zbytek obec doplatí ze svého.

MÁ PŘITÁHNOUT VÍCE TURISTŮ

Pro stavbu věže se obec rozhodla proto, aby do Růžové přitáhla více turistů a Pastevní vrch se stal opět oblíbeným výletním místem. Pastevní vrch totiž poskytuje nádherný výhled na stolové hory Saského Švýcarska, Růžovský vrch, Jetřichovické skály, Lužické hory či vzdálené České Středohoří a je i posledním zastavením naučné stezky Růžová, jejímž nejvyšším bodem je se 402 m. n. m.



„Hledali jsme dotační tituly, do několika jsme se přihlásili, ale nevyšlo to. Rozhodli jsme se tedy vyhlásit veřejnou sbírku, abychom z obecního rozpočtu dali co nejméně peněz,“ uvedla starostka obce Helena Křížková s tím, že si lidé v rámci sbírky mohou zakoupit například schodnici ve vyhlídce za 20 tisíc, kde bude pak zveřejněno jméno dárce.

Ve věži bude celkem šestnáct schodů. Další možností příspěvku je zakoupení tabulky s textem dárce za 1000, 2000 nebo 5000 korun. Ty pak budou zdobit interiér vyhlídkové věže. Dárci ale mohou stále přispívat i anonymně přímo na účet obce, a to až do poloviny prosince.

BUDE MÍT ORIGINÁLNÍ DESIGN

Betonová vyhlídková věž bude měřit místo původních 12 metrů kvůli kompromisu s ochranáři přírody něco málo přes 6 metrů. Drátěná konstrukce vedená po povrchu vyhlídky a osázení paty vyhlídky vhodnými rostlinami by mělo vést k tomu, že bude do několika let celá porostlá zelení.



Vizualizace, kterou obec ve spolupráci s architekty zveřejnila, ale lidi rozděluje. Design vyhlídky je totiž poněkud neobvyklý. To ale podle starostky bylo záměrem, aby věž byla výjimečná a turisté si ji zapamatovali.

To si myslí i Miloslava Hrachovcová z Mýdlárny Rubens v Růžové, která zakoupila schodnici, aby stavbu vyhlídkové věže podpořila.

„Myslím si, že čím budeme výjimečnější, tím vyšší bude příliv turistů a zájmu o Růžovou. A vzhledem k tomu, že je obec Růžová v republice jako jediná, třeba to jednou bude tak, že když se řekne Růžová kdekoli po republice, tak každý bude vědět, že patří do národního parku České Švýcarsko,“ říká Hrachovcová.

KUDY TAM?

A jak se k vyhlídce turisté dostanou? V Růžové se vydají směrem na Kamenickou Stráň. U cedule značící konec obce Růžová se dají po panelové cestě vlevo a poté na polní cestě odbočí vpravo. Vrcholek Pastevního vrchu nelze minout. Cesta od cedule na vrchol je přibližně 750 metrů do mírného kopce.