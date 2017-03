V případě nesplavného Labe na Děčín pojede výletní loď do Roudnice

Ústecký kraj – Turisty oblíbená lodní doprava mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi vyjede už příští víkend. Letošní novinkou je linka, která bude výletníky vozit také z Ústí přes Děčín do Hřenska.

Lodní doprava mezi Litoměřicemi a ÚstímFoto: Deník/Karel Pech

V případě nesjízdnosti řeky, které nastává zpravidla během letních prázdnin, v červenci a v srpnu, je počítáno s alternativní trasou, kdy loď vyjede z Litoměřic do Roudnice nad Labem. Potvrdil to Martin Komrska z Labské plavební společnosti, která výletní plavby po Labi provozuje.



„Trasa z Ústí nad Labem do Hřenska je letošní novinkou," uvedl Komrska a doplnil, že s ohledem na případnou nesjízdnost spodní části řeky Labe bude rozšířen provoz linky z Ústí do Litoměřic až do Roudnice nad Labem.

Kromě pravidelných spojů se letos uskuteční také mimořádné plavby. Ve vybraných termínech pojedou výletní lodě také do Štětí, středočeského Mělníka nebo německého Bad Schandau. Termíny těchto mimořádných plaveb jsou naplánovány tak, aby korespondovaly s termíny konání významných kulturních akcí v cílovém městě.



Pro letošní sezónu jsou k dispozici čtyři lodě, které pojmou až tři stovky sedících a stojících pasažérů.

Jak linka s číslem 901 z Ústí do Litoměřic, tak i linka 902 z Ústí na Děčín a Hřensko a také mimořádné plavby jsou

plně zapojeny do tarifu Dopravy Ústeckého kraje, kdy je jízdné stejné jako u autobusů a vlaků v tomto tarifu.

Pro příklad: cestující, který pojede z Litoměřic do Ústí, zaplatí za plavbu 38 korun, stejně jako v úseku mezi Děčínem a krajským městem. Děti platí poloviční taxu. S ohledem na dlouhou jízdní dobu při cestování lodí platí výjimka z časové platnosti.



Na loď lze přistoupit i s již dříve zakoupenou papírovou jízdenkou Dopravy Ústeckého kraje. V okamžiku nástupní kontroly musí být jízdenka platná ještě nejméně 30 minut. Zvýhodněné krajské jízdné se však nebude týkat plavby do Bad Schandau a tématických plaveb, které se budou konat v Ústí.

