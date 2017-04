V Nebíčku turisté ochutnají grilované prase

Děčín – Restaurace na Pastýřské stěně má nového nájemce. Stal se jím děčínský podnikatel Pavel Hakl. Turisté se mohou těšit především na grilované speciality.

Pastýřská stěna DěčínFoto: Petr Ducháček

Restaurace Pastýřská stěna, lidově Nebíčko, se pro turisty a návštěvníky otevře již na přelomu dubna a května. Nabídka bude postavena na grilovaných specialitách, jako grilovaném seleti, steacích či třeba hermelínu. Přípravu jídel navíc návštěvníci uvidí, grilovat se totiž bude na velkém grilu venku.



„Když bude vlát prapor, bude to signál pro Děčíňáky, že se ten den griluje prase," přiblížil své plány s restaurací Pavel Hakl s tím, že na Pastýřák se lidé mohou podívat také v pohodlí domova přes webkameru.



„Budeme mít ale i guláš, dršťkovou, vařenou kukuřici nebo dortíky," dodává.

Restaurace má fungovat také mimo sezonu. Nabídne různé oslavy či svatební hostiny. O ty mají zájem především stálí klienti nájemce. Pavel Hakl se totiž grilováním na akcích již několik let živí.



„Volají mi už lidé, kteří chtějí svatbu bez nějakého velkého rautu, jen s grilovaným prasetem. Teď jim ji mohu udělat u mě," říká s tím, že již nyní plánuje v restauraci oslavu Silvestra.



Pavel Hakl plánuje lákadla i pro děti, a to v podobě trampolíny či skákacího hradu, otevře stánek se zmrzlinou či půjčovnu kol ve spolupráci s jinými děčínskými půjčovnami. Zajistí i provoz vyhlídkové věže a infocentra, kde lidé koupí originální suvenýry.

„Mám nasmlouvanou malířku, keramičku, skláře, truhláře a ti budou vyrábět výrobky na motivy například Sněžníku, budou se malovat obrazy, které budou mít turisté možnost si koupit, ale tím, že si ho těžko odnesou, jim ho pošleme," popisuje Pavel Hakl.



Vrátit by se na Pastýřák mohli do budoucna i pávi či mincovní dalekohledy. „Chtěl bych tam vrátit zpět to, co tam kdysi bylo," uzavírá Hakl.



Nový nájemce zaplatí nájemné šedesát tisíc korun ročně a smlouva bude na dobu neurčitou. Do výběrového řízení se přihlásili pouze dva zájemci, jeden z nich navíc až po termínu.