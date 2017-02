V Kytlicích chystají unikátní roubenou hasičárnu

Kytlice – Během příštích dvou let by měla v Kytlicích vyrůst za více než pět milionů korun zbrusu nová hasičská zbrojnice. Ta v této malé obci doposud chybí.

Vizualizace nové zbrojnice.Foto: archiv

Oproti jiným novým hasičárnám bude ta kytlická atypická a unikátní. Měla by tak zapadnout do Lužických hor. „Část zbrojnice bude roubená a část, kde budou stání pro auta, hrázděná. Zapadne tak mezi ostatní domy v Kytlicích," říká starostka Monika Hladíková.



Nová zbrojnice vyjde na přibližně pět a půl milionu korun. Kytlicím se podařilo získat padesátiprocentní dotaci z Hasičského záchranného sboru, zbývajících zhruba 2,7 milionu musí obec uhradit ze svého.



„Na stavbu si nepůjčíme ani korunu. Všechny peníze, které investujeme, jsme v minulých letech ušetřili," vysvětluje Hladíková.

Stavba by měla začít ještě letos, do nového by se měli hasiči nastěhovat v průběhu příštího roku.



V Kytlicích mají v současné době patnáct hasičů a patnáct malých soptíků, tedy dětských hasičů. Dobrovolní hasiči přitom začali v Kytlicích znovu pracovat teprve před pěti lety, dlouhé roky zdě hasiči nebyli.



„Nyní parkujeme naše auta v garáži po bývalém Svazarmu. Chybí nám tam jakékoliv zázemí. Neteče tam voda, není tam pořádné topení, stropy jsou obložené azbestem," popisuje současné podmínky velitel kytlických hasičů Jan Havránek.



V nové hasičárně bude moderní zázemí, včetně prostor pro školení nebo garáže pro velkou stříkačku, kterou by si rádi pořídili. Doposud totiž mají jen terénní auto Patrol a přepravní auto pro hasiče.