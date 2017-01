V kraji se s EET vyrovnávají různě, někteří museli zavřít

Ústecký kraj – S elektronickou evidencí tržeb (EET) se provozovatelé v Ústeckém kraji měsíc po jejím zavedení vyrovnávají různě. Řada majitelů nevidí v EET žádný problém, někde zdražili, několik podniků zavřelo.

EET pokladna v jedné z děčínských restaurací.Foto: Deník/ A. Vanžura

Náklady vzrostly třeba na pořízení kotoučů na účtenky. Finanční správa už několik provozoven kontrolovala.

„Doposud jsme se řídili instrukcemi ministra financí Andreje Babiše, že máme být shovívaví. To přechodné období ale už končí," řekl mluvčí Finančního úřadu pro Ústecký kraj Radim Vlačiha.

Úředníci se nyní zaměří hlavně na ty podniky, které EET bojkotují.

„Konkrétní údaje za kraj zatím nemáme, ale vytipovali jsme pár subjektů, kde mohou být problémy," uvedl Vlačiha.

Ceny zvýšilo několik restaurací. Zákazníci si připlatí hlavně za pivo, což je podle restauratérů způsobeno především zdražováním ze strany pivovarů.

„Nám vzrostly nároky na personál i finanční náklady, proto jsme museli ceny zvednout," řekl provozní hostince U Mlýna v Budyni nad Ohří.

Větší spotřeba je kotoučů s účtenkami.

„To může být pro jejich výrobce nyní dobrý byznys," poznamenal předseda sekce Ústeckého kraje z Asociace hotelů a restaurací Milan Nemrava. Dosavadní provoz EET hodnotí jako bezproblémový.

„Restaurace, které měly počítače před zavedením EET, s najetím systému potíže neměly. Každý si spočítal, že díky snížení DPH ušetří už za prosinec na odvodech," řekl Nemrava.

Podle něj by bylo dobré, kdyby se EET nevztahovala na podnikatele, kteří by měli daň stanovenou paušální částkou.

„Pokud by mohl místní finanční úřad rozhodnout o tom, že prodejce párků a limonády nemusí mít EET, určitě by to stát nepoložilo a drobným živnostníkům by to prospělo," řekl.

Problémy s evidencí tržeb jsou zatím někde kvůli připojení k internetu. Hospůdka U Lípy v Ústí nad Labem byla 1. ledna přes dvě hodiny úplně bez proudu.

„Nefungoval tak ani náhradní terminál. V metodickém pokynu máme, že musíme žádat dodavatele energie o potvrzení, že nešel proud. Přestože jsem to udělal hned, dodnes nic takového nepřišlo," řekl provozovatel restaurace Vlastimil Žáček.

Doba obědů je podle Žáčka nyní dobou front.

„Dřív stačilo vyjet jednu účtenku, pokud chtěli lidé platit zvlášť, rozpočítal to číšník u stolu, teď musí pokaždé běžet k pokladně," uvedl Žáček. Pokud nejde internet, náhradní účtenka zůstává v systému a tržba se po obnově spojení načte dvakrát.

Živnostenský odbor Ústeckého kraje nemá zatím přehled o tom, kolik restaurací v loňském roce ukončilo provoz. Podnikatelé navíc neuvádějí důvody ukončení živnosti.