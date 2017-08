V korupční aféře figuruje lékař z Rumburku

Rumburk – Předepíšete náš lék a my vám za to dáme peníze. Přesně tak měla probíhat korupční kauza, do které se údajně namočil i jeden z lékařů z Rumburka. Podle policie měl přijmout jednu z nejvyšších částek.

Do kauzy jsou podle vyšetřovatelů zapleteny na dvě stovky lidí. Od zaměstnanců farmaceutické firmy přes dealery až po jednotlivé lékaře. Jedním z nich má být i Josef Kořínek z Rumburka. Během čtyř let měl přijmout 2,5 milionu korun jako odměnu za to, že bude předepisovat konkrétní léky a preferovat je před jinými, ačkoli mají stejné účinné látky. Josef Kořínek ale prostřednictvím své advokátky jakoukoli vinu odmítá. „Pan doktor zásadně nesouhlasí s tím, že by se dopustil přijetí úplatku ve výši zhruba 2,5 milionu korun. Toto se nikdy nestalo,“ uvedla lékařova advokátka Michaela Pretschová v České televizi, která na úplatkářskou kauzu upozornila. ČTĚTE TAKÉ: Převzetí nemocnice v Rumburku se odkládá, její cena je však již dána „Policie vychází z jakýchsi excelových tabulek, které zajistila v souvislosti s firmami, které se uplácení lékařů měly dopustit, ale žádný jiný důkaz tam není. Je tedy otázkou, u koho peníze vůbec skončily, když neskončily u pana doktora,“ dodala advokátka. Vzhledem k vysoké částce, kterou měl Josef Kořínek podle policie přijmout, nemůže počítat s podmíněným zastavením trestního stíhání. Pokud se lékaři chtějí vyhnout trestnímu stíhání, musí složit jedenapůlnásobek toho, co měli podle policejních vyšetřovatelů ve formě údajného úplatku přijmout. Zároveň však přijatá částka nesmí překročit půl milionu korun.



„U těch, u kterých je to možné, v současnosti podmíněně zastavuji trestní stíhání poté, co složili peněžitou částku na pomoc obětem trestné činnosti,“ sdělil státní zástupce Ondřej Šťastný.



Přijaté částky se podle policie nejčastěji pohybují v rozmezí od tisícovek až po stovky tisíc, případně po miliony jako u Josefa Kořínka. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Na slavnostech v Rumburku vystoupil i Maxa nebo Holanová Státní zástupce rozhodl také o zpřísnění právní kvalifikace u části z dvou set obviněných, kteří podle něj postupovali jako organizovaná skupina. Hrozí jim tak přísnější tresty. V případě uznání viny soudem mohou putovat do vězení až na deset let. Peníze měl Kořínek podle vyšetřovatelů převzít hned v deseti případech. Rumburského lékaře a jeho kolegy uplácely podle policie firmy Interchemia a Genericon, aby tak získaly výhodu na trhu s léky. Dnes už tyto firmy neexistují. Jako hlavní organizátor je podezřelý ředitel těchto firem Pavol Veselý, který vinu popírá a tvrdí, že žádného z obviněných lékařů nikdy neviděl.

Autor: Jitka Vepřovská