V Děčíně se třikrát porvali lidé, dva muži byli zraněni

Děčín – Hned ke třem napadením došlo během několika hodin v Děčíně. Jedné rvačky se zúčastnil teprve čtrnáctiletý mladík.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Kořínková

V jednom z případů bil 18letý mladík jiného mladého muže ležícího na zemi, rvačka se odehrála i v Krátké ulici, kde se mezi sebou poprali tři lidé. Jen o pár hodin později pak jiný mladík napadl staršího muže.



K první ze rvaček došlo během pátečního odpoledne pod Dlouhou jízdou. „Hlídka strážníků si na Zámeckém náměstí v Děčíně všimla ležícího mladíka, nad kterým se skláněl jiný mladík a fyzicky jej napadal,“ uvedl zástupce ředitele děčínských strážníků Tomáš Pavlík s tím, že hlídka 18letému mladíkovi zabránila v dalším napadání. Na místo pak přivolala státní policii.



Protože napadený hoch utrpěl zranění, odvezla jej záchranka na ošetření do nemocnice. To potvrdil i mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

„Sedmnáctiletého mladíka jsme do ústecké nemocnice převezli se středně vážným zraněním,“ upřesnil mluvčí.

Ten samý den krátce po desáté hodině večerní se poprala skupinka lidí v Krátké ulici v Děčíně, kde strážníci často řeší problémy s hlukem či nepořádkem. Na místo vyrazila hlídka městské policie, kterou si na pomoc přizvali jejich kolegové z Policie ČR.

Teprve potom se jim podařilo konflikt uklidnit. Následně zjistili, že se mezi sebou popral 44letý muž, 22letý mladík a teprve 14letý chlapec. Nejstarší muž měl zranění v obličeji, záchranku na místo ale nikdo nevolal.



Poslední z případů se odehrál jen o několik málo hodin později, a to v sobotu po půlnoci. Svědek strážníkům oznámil, že na Masarykově náměstí v Děčíně napadl mladík na autobusové zastávce staršího muže a pak utekl.



Podle informací Deníku chtěl mladík napadeného muže zřejmě okrást. Strážníci a policisté pak útočníka hledali a za poměrně krátkou chvíli jej zadrželi. Šestadvacetiletý muž se pak k napadení přiznal.



Všechny tři případy teď řeší policisté. „Uvedené incidenty jsou nyní v šetření. Zatím k nim nemůžeme poskytnout bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Není to přitom tak dlouho, co se poprali lidé na Kamenické ulici v Děčíně. Před několika týdny si tu nedaleko baru vyřizovali své účty dva muži. Policistům se je podařilo uklidnit, muži při rvačce utrpěli tržné rány v obličeji a na hlavě a záchranka je převezla do nemocnice.

NA VINĚ BÝVÁ ALKOHOL

Podle zástupce velitele strážníků je však pouze náhoda, že za tak krátkou dobu došlo k tolika rvačkám. „Obecně nejde o žádný trend. I loni se převážně v létě řešila řada takových konfliktů, ale nedá se říct, že by jich bylo výrazně více než jindy,“ vysvětlil Tomáš Pavlík.



Doplnil také, že svou roli ve rvačkách často sehrává alkohol, může však jít i o problémy v komunikaci.