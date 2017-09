Chytrých zastávek bude v Děčíně víc. Kde budou?

Děčín - Za nové inteligentní panely včetně zapůjčeného na Tyršovce zaplatí radnice 640 tisíc.

Chytrá zastávka v Děčíně.Foto: Deník / Vepřovská Jitka

Zastávky v centru Děčína a Podmokel se postupně promění na chytré. Radnice totiž koupí další tři inteligentní panely, díky kterým zastávky poskytnou cestujícím přesné informace. Umí dokonce i mluvit.



Jednu takovou zastávku už Děčín má od května. „První inteligentní zastávku jsme umístili na jaře v Tyršově ulici. Dopravní podnik ji dostal zapůjčenou na zkoušku,“ řekla děčínská primátorka Marie Blažková s tím, že nové panely na další zastávky ve městě se radnice rozhodla pořídit na základě pozitivních ohlasů lidí.



Panely nechá magistrát osadit do konce roku na zastávky na Myslbekově ulici v obou směrech, v Podmoklech bude jeden panel u hlavního nádraží. Za všechny zastávky včetně té vypůjčené na Tyršově ulici zaplatí radnice ze svého rozpočtu necelých 640 tisíc korun bez daně.

Pořízení nových panelů si ale našlo i své odpůrce, a to především proto, že město nevyhlásilo výběrové řízení na firmu, od které je koupí. Tři nové panely totiž pořídí od stejné firmy, která městu zdarma jeden půjčila.

„To, že nám firma Buse dala zdarma na zkoušku jeden panel, který se firmě stejně zaplatil, a chytře počítala, že koupíme další, což se potvrdilo, je krásný kšeft,“ napsala na webu města například Helena Písaříková.

Dodala, že panel se navíc ani neosvědčil jako spolehlivý, někdy prý nefunguje nebo podává zmatečné informace.





To ale město vyvrací. „Fungování se osvědčilo a celý dosavadní provoz panelu byl bezproblémový a spolehlivý,“ reagovala radnice s tím, že dopravní podnik provedl poptávku mezi dodavateli a firma Buse nabídla jednoznačně nejvýhodnější podmínky, a to jak finanční, tak technologické.



„Z tohoto důvodu se tedy město rozhodlo zapůjčený panel zakoupit a pořídit k němu i další tři. Všechny autobusy městské hromadné dopravy jsou on-line a do systému se zapojí i provozovatel meziměstské dopravy,“ dodala radnice.

Cestujícím poskytnou inteligentní zastávky přesné dopravní informace včetně přehledu o spojích. Panel zobrazuje čísla linek městské hromadné dopravy, směr, čas odjezdu a zároveň informuje o změně provozu na základě informací z dispečinku.

„Vozy jsou vybaveny tak, že v případě příjezdu se cestujícím ukáže linka, směr a reálný čas odjezdu v minutách,“ vysvětlila Renata Burdová, ředitelka společnosti Buse, která panel na Tyršově ulici nainstalovala.



V případě závažných situací navíc systém umožňuje zvukové hlášení, kdy k cestujícím může promluvit dispečer přímo skrz reproduktor.



Panely mají zabudované i ochranné zařízení proti vandalismu. Chrání je tepelně tvrzené sklo s bezpečnostní folií, zaznamenávají také otřesy, takže ve chvíli, kdy by se panel někdo pokusil poničit, spustí otřesové čidlo bezpečnostní kameru.

„Z dispečerského centra se kdykoli mohou podívat, co se na zastávce děje,“ dodala Burdová.