Uzavírka podjezdu Pětimostí se dotkne i městské autobusové dopravy

Děčín – Plánované uzavření podjezdu na Pětimostí v Děčíně bude mít dopad nejen na přesnost jednotlivých spojů, ale také na trasu jedné z linek děčínské městské autobusové dopravy.

Dopravní podnik v Děčíně. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Luděk Stínil

Největší dopad bude mít dočasné uzavření Pětimostí na linku 37, která bude od druhého lednového týdne jezdit pouze v jednom směru od hlavního nádraží přes Želenice, okolo sídla dopravního podniku, bývalé Diany zpět k hlavnímu nádraží. Nebude tak zajíždět ke Kotvě a do zastávek v Chrochvicích.

Dopravní podnik zároveň slibuje, že v případě velkých problémů souvisejících s uzavřením Pětimostí bude reagovat změnou jízdních řádů. O případných změnách bude informovat na svých webových stránkách.

Pětimostí by mělo být kvůli výstavbě Vilsnické spojky uzavřeno 7. ledna. Děčínský magistrát připravil spolu s odborníky z dopravní fakulty ČVUT objízdné trasy tak, aby byl Děčín co nejsnáze dopravně prostupný. Přesto je potřeba, především ve špičkách, počítat s dlouhými kolonami. Veškerá doprava se totiž bude koncentrovat do několika málo míst.

