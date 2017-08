Útulek nepřijímá kočky, jsou přemnožené

Děčín – Vzhledem k přeplněné kapacitě je až do odvolání zastaven příjem koček. Takovou zprávu si mohou lidé přečíst na webu děčínského útulku.

KOCOUR VALDÍK je už několik dní v péči zaměstnanců děčínského městského útulku.Foto: Deník/ Karel Pech

Podle vedoucí Eveline Jahelkové se v útulku nachází asi 60 koček. Problém je v tom, že lidé své kočky nenechávají kastrovat.



„Někteří lidé si myslí, že je kastrace proti přírodě, jiným se do ní nechce investovat, další bezhlavě množí a myslí si, že si koťata někdo vezme. Polovina koťat ale většinou stejně skončí v útulku,“ řekla Jahelková. Lidé, kteří kočky množí, podle ní často ani nemají přehled, komu kotě dali.



„Poslední dobou se nám navíc stává, že lidé nosí kočky s čerstvě narozenými koťaty. Tvrdí, že je našli. Za celých 17 let, co jsem v útulku, něco takového nepamatuji. Máme teď problémy s kapacitou, protože matky s celým vrhem zabírají místo. Nějakou dobu trvá, než koťata odchovají,“ dodává Jahelková.

Místa v útulku podle ní zabírají i zdánlivě opuštěné kočky, které lidé s dobrým úmyslem přinesou. Kočky jsou ale udržované, dobře živené a evidentně svůj domov mají někde poblíž místa nálezu.

„Pomáhejte, ale s rozvahou. Přineste bezprizorní koťata, zraněné či nemocné kočky,“ vysvětluje Jahelková.



S podobným problémem se potýkají také v Rumburku. Tam ale není tak markantní.



„V tuto chvíli v záchytných kotcích stop stav nemáme a kočky nalezené v Rumburku přijímáme. Kapacitu máme zaplněnou z poloviny. Problém je u nás stejný, lidé kočky nekastrují,“ uvedl mluvčí rumburské radnice Luděk Stínil.

Lidé, kteří svou kočku nechají vykastrovat, u veterináře nezaplatí více než 1 500 korun. Kastraci koček zvěrolékaři doporučují, a to i ze zdravotních důvodů.



„Je to vhodné pro zdraví kočky, protože trpí tím, že opakovaně mrouskají a dochází u nich k cystám na vaječnících, zánětům dělohy a podobným problémům,“ uvedla děčínská veterinářka Markéta Grešíková, která s útulkem spolupracuje.

KASTRAČNÍ PROGRAMY

V děčínském útulku situaci s toulavými kočkami řeší už několik let kastračními programy. Polodivoké kočky se běžně pohybují v zahrádkářských koloniích nebo na sídlištích a lidé z okolí je tam krmí. Útulek s nimi spolupracuje.



Na místo pro zvířata přijede, kočky nechá vykastrovat, ošetří je a po dohodě s obyvateli vrátí zpět. Lidé se mohou útulku sami ozvat, pokud o takových kočkách vědí či je chodí sami krmit.



„Někde už je to téměř eliminované, ale jinde se najednou zase objevily nové kočky. Je to nekonečný příběh. V jedné lokalitě je vykastrujeme a za chvíli je tam deset nových,“ uzavírá Jahelková.