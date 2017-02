Ústecký kraj chce s řidiči apelovat kvůli růstu mezd na vládu

Ústí nad Labem – Ústecký kraj ve středu v otevřeném dopise požádal řidiče linkových autobusů, aby zvážili ohlášenou stávku. Odbory tří dopravců ji vyhlásili na 8. března, důvodem je nezvýšení mezd podle jejich očekávání.

Samospráva chce společně s odboráři apelovat na vládu, aby pomohla situaci v dopravě vyřešit. „Vládní nařízení o nárůstu minimální mzdy se obrací k dopravcům, zaměstnavatelům, a neřeší, zda jsou dopravci schopni zvýšení mzdových nákladů bez finanční pomoci splnit. Proto se kraje, které si u dopravců službu objednávají, rozhodly v rámci legislativních možností podílet se na zvýšení nákladů dopravců," uvedl v dopise krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

Ústecký kraj chce uzavřít dodatky ke smlouvám s dopravci. Přidat může podle Komínka nejvýše 5,7 milionu na každou smlouvu, těch je 14, dohromady by tak přidal bezmála 80 milionů. „V tuto chvíli a za současných zákonů víc udělat nemůžeme. Vláda by se měla postavit čelem k tomu, co nedotaženým nařízením způsobila, a pomoci dopravcům," uvedl Komínek.

Vyhlášení stávky by situaci mohlo podle Komínka jen zhoršit. „Žádám vás tedy, zvažte dobře své budoucí kroky. Pojďme raději společně, v čele s odbory, apelovat na vládu a jednat s ní, aby se jasně vyjádřila a s úspěšným řešením nám pomohla," vyzval řidiče.



Řidiči očekávali, že se jim platy od ledna zvýší o několik tisíc. První, kteří už mzdu za leden dostali, uvedli, že nárůst je jen v řádu stokorun. Metodika ministerstva umožňuje podle předsedy odborové organizace společnosti BusLine Jiřího Kuchynky sčítat původní mzdu s prémiemi. Pokud součet dá částku 98,10 Kč na hodinu, nedostanou řidiči podle odborářů téměř nic navíc.

