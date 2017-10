Týden pro seniory v Děčíně nabídne program za hubičku

Děčín – Senioři mohou v rámci akce navštívit například kino, divadlo, zoo nebo knihovnu.

Senioři. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Pestrý celotýdenní program pro seniory a pro jejich rodiny připravilo město Děčín ve spolupráci s děčínskými organizacemi ke svátku všech babiček a dědečků. Týden nejen pro seniory v Děčíně odstartoval v pondělí 2. října a potrvá až do neděle 8. října. Akce začala v pondělí návštěvním dnem v domově pro seniory, dnem otevřených dveří v Agentuře osobní asistenční služby a Seniorským dnem v knihovně, který se koná také 4. října od 17 hodin a 6. října od 10 hodin.

„Akci pořádáme letos již potřetí a každoročně vzrůstající zájem o tyto aktivity je známkou toho, že si nachází svoje příznivce. Reagujeme tím dlouhodobě na potřeby našich občanů, kteří si v nabízeném programu najdou to své za snížené vstupné nebo zcela zdarma," řekla náměstkyně děčínské primátorky Hana Cermonová. Úterý nabídne od 10 hodin dokument Červená Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené v kině Sněžník za 20 korun. Na turnaj tříčlenných družstev seniorů v pétanque se pak mohou zájemci přijít podívat ve středu mezi 9. a 11. hodinou do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Boleticích.

V pořadí druhý den otevřených dveří mohou senioři navštívit ten samý den, tentokrát v odlehčovací službě v Loubí. Tam mohou lidé poznat, co služba nabízí, zájemcům změří tlak či zkontrolují zdravotní stav. Na jiný den otevřených dveří s podobným programem mohou vyrazit do Domova se zvláštním režimem v Děčíně. Své dveře otevře i Domov pro seniory na Kamenické ve čtvrtek mezi 13. a 14. hodinou.

Po celý týden mohou senioři přijít na bezbariérovou prohlídku děčínského zámku. Prohlídky se konají pro seniory za snížené vstupné 50 korun denně od 10 do 14 hodin kromě úterý 3. října. Aktivní senioři si mohou přijít zaplavat do děčínského aquaparku, u vstupu dostanou lidé nad 60 let věku kávu nebo čaj zdarma. Na Týden seniorů zve i děčínská zoo. Lidé ve věku od 65 let zaplatí symbolické vstupné 10 korun. K této výhodě ale přidá zoo ještě další dva bonusy.

„Tím prvním bude ve čtvrtek od 17 hodin cestopisná přednáška Šebestiána Šulce na téma Chibiny, která se bude konat v Městské knihovně Děčín. Druhým bonusem pak bude komentovaná prohlídka zoo zdarma, která se uskuteční v sobotu 7. října v rámci akce Zvířecí párty. Sraz účastníků bude v 15 hodin u orientačního plánu zoo,“ vysvětlila mluvčí zoo Alena Houšková.

Senioři, kteří mají rádi hudbu, mohou vyrazit na Posezení s živou hudbou, které se koná v pátek od 13 do 16 hodin v Klubu seniorů Zlatý Podzim v Podmoklech. V sobotu od 17 hodin nabídne děčínské divadlo francouzskou komedii Půldruhé hodiny zpoždění. Vstupné je bez rezervace zdarma. Sobota nabídne také celostátní turnaj ve stolním tenise Handicap ve Sportovním klubu stolního tenisu v Děčíně od 10 hodim.

Příjemným zakončením celé akce bude koncert Josefa Zímy a Yvetty Simonové na děčínské Střelnici v neděli od 17 hodin. I tady je vstupenka zdarma, je však nutné si rezervovat místa na portálu www.vstupenkadecin.cz.