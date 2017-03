Turisty od pátku vítá v Děčíně první nádraží Národního parku České Švýcarsko

Děčín – Rozšířit povědomí o tom, že Děčín leží na okraji krásné přírody, tedy Národního parku České Švýcarsko, chce děčínská radnice ve spolupráci s několika partnery. Děčínské hlavní vlakové nádraží proto zdobí od tohoto týdne velkoformátové fotografie vyhlášených autorů, kteří se specializují právě na České Švýcarsko.

„Postupně budou přibývat další interiérové i exteriérové prvky, které návštěvníkům regionu Českého Švýcarska přiblíží jeho jedinečnost. Pro tuzemské i zahraniční návštěvníky přijíždějící vlakem je právě děčínské hlavní nádraží místem, kde získávají první dojmy z návštěvy celého regionu,“ vysvětluje mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.



„Nádraží, které klenoty okolí odráží, jistě přispěje k lepší propagaci a k šíření pozitivního obrazu našeho regionu,“ doplnil senátor Zbyněk Linhart, který je také předsedou správní rady OPS České Švýcarsko a místostarostou Krásné Lípy. V té správa národního parku sídlí.



„Stálo nás to pouze práci našich lidí, kteří připravovali místo pro ty krásné fotografie. Čištění a malování by mělo být součástí standardní údržby,“ říká ředitel správy osobních nádraží Správy železniční dopravní cesty Stanislav Bytner.





SŽDC, která se na projektu také podílí, totiž kromě jiného vylepšila podchod, který funguje od přestavby před třinácti lety; dlouhá doba fungování se na něm již podepsala.



„Kultivované prostředí nádraží je pro nás všechny velmi důležité. V návštěvnících města zanechává první dojem. To, že nyní ukazuje krásy naší krajiny, je prvním krokem k větší propagaci nejen národního parku, ale také celého regionu,“ říká Marie Blažková, primátorka města Děčín.

Přečtěte si: FOTO: Podvodní buldozer vyhrne z Labe tisíce tun naplavenin



Děčínská radnice má ale s hlavním nádražím další záměry. Především chce, aby bylo přívětivější pro návštěvníky, kteří by zde našli všechny potřebné informace o regionu.



„Chceme začít ještě letos zvelebovat informační centrum, které na nádraží máme. Chceme modernější a lepší prostředí, které bude lákat nejen turisty, ale i místní obyvatele,“ přibližuje další plány na děčínském hlavním nádraží Marie Blažková.





V modernizovaném informačním centru by mohlo být pokrytí wifi, případně místa na dobití mobilů nebo tabletů. Nové informační centrum by mělo být v barvách, které Děčín využívá při propagaci města i regionu.



Celé nádraží včetně výpravní budovy prošlo celkovou rekonstrukcí ukončenou v roce 2004. Samotná výpravní budova je národní kulturní památkou. Železniční stanice je také významným dopravním bodem na síti českých železnic.



Podle vyjádření zástupců Národního parku a Správy železniční dopravní cesty se v budoucnu předpokládá ještě rozšíření spolupráce na výpravní budovu železniční stanice v Krásné Lípě. Tamní hlavní nádraží by mělo projít opravou za přibližně 25 milionů korun v průběhu příštího roku.

Přečtěte si: Děčín rozdělil stomilionovou rezervu, kino dostane nové plátno