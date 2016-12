Tříkrálová sbírka se blíží, koledníci vyrazí do ulic měst již za několik dnů

Děčínsko – Již posedmnácté vyrazí do ulic koledníci s Tříkrálovou sbírkou. Výjimkou není ani Děčínsko.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci," říká za pořadatele Tříkrálové sbírky mluvčí Charity ČR Jan Oulík.

Jedním ze základních rysů Tříkrálové sbírky je, že většina výtěžku zůstane přímo v místě, kde lidé peníze darovali.

„Peníze vykoledované v České Kamenici pomohou projektu Domácí hospicová péče," říká Štepánka Kecková z českokamenické oblastní charity.

V České Kamenici zároveň pořádají výtvarnou Tříkrálovou soutěž, tentokrát na téma Cesta za Betlémskou hvězdou. Výtvarná díla dětí je možné doručit do Galerie Česká Kamenice do 13. ledna, na stejném místě pak proběhne 27. ledna od 10 hodin vyhlášení vítězů. Soutěž není omezena výtvarnou technikou.

Tříkráloví koledníci kromě Kamenice zavítají také do řady dalších měst. Například v Rumburku se uskuteční kromě koledy také Tříkrálový koncert. V kostele svatého Bartoloměje pořádá Oblastní charita Rumburk v pátek 6. ledna od 17 hodin koncert pěveckého sboru Varnsdorfské náhodou.

Koledníci, kteří vyrazí začátkem ledna do ulic, budou mít na sobě kostýmy Tří králů a zdobené koruny na hlavách. Každá skupinka bude vedena jedním vedoucím, který musí být starší 15 let, mít vlastní občanský průkaz a průkazku koledníka s podpisy Diecézní charity Litoměřice.

Jak přispět Tříkrálové sbírce? Kromě daru vloženého do kolednických kasiček můžete do sbírky celoročně přispět také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců). Dále je možno zaslat dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777.

V průběhu letošní Tříkrálové sbírky (2016) se díky štědrým dárcům sešla dosud nejvyšší částka v dosavadní historii – celkem 97 651 016 korun. V ulicích koledovalo přes padesát tisíc dobrovolníků s 21 329 evidovanými pokladničkami.