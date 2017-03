Trhovci museli začít s EET. Přímo pod okny finančáku

Děčín – Od středy musí používat elektronickou evidenci tržeb také trhovci. Ale jen někteří. Ti, kteří prodávají výhradně svoje výpěstky, se do systému EET musí zapojit až příští rok.

FARMÁŘSKÉ TRHY se konají v několika městech Ústeckého kraje. Foto: Deník/Karel Pech

„Vím o tom, že někteří prodejci skončili třeba již po Novém roce, protože se jim to již nevyplatí. To je pravda. Ale že by někdo řekl na rovinu, že nyní končí kvůli EET, to ne," říká provozovatel děčínských farmářských trhů Adam Weber.



Do Děčína, kde se trhy konají prakticky pod okny finančního úřadu, se pravidelně sjíždějí prodejci pečiva, uzenin nebo zeleniny. Těch se ale prozatím elektronická evidence tržeb netýká.



„Problémy mohou přijít až příští rok, kdy se to začne týkat i zemědělců prodávajících své vlastní zboží. Vzhledem k tomu, že se často jedná o starší lidi, tak se může stát, že jich velká část přestane jezdit," dodává Adam Weber.

Přesto se i na děčínských farmářských trzích našli prodejci, kteří do druhé vlny EET spadají. To se týká třeba prodejců ořechů nebo koření.



„Zatím je to bez problémů, funguje to poměrně rychle. Prakticky než vezmu od lidí peníze, tak mi vyjede účtenka. Ale moc lidí si účtenky nebere, většina mi jich tu zůstala," říkala žena prodávající koření. Ta si musela před zapojením do EET zapojit speciální pokladnu na baterky.



V uzenářství podniká také Radka Turanová. Na různá nařízení už si zvykla a vždy se s nimi vyrovnala.



„I teď musím s tím EET. Pokladnu mám, učím se s ní zacházet," říkala redaktorům Deníku, když od ní nakupovali na farmářských trzích v centru Teplic uzenářské výrobky.



Kromě EET musí trhovci řešit také pokrytí mobilním signálem. I jich se totiž týká – až na mimořádné situace – povinnost odesílat účtenky na finanční správu v online režimu.

