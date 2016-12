TOP 10: Jaké byly nejzajímavější údálosti roku 2016 na Děčínsku?

Děčínsko - Na přelom roku jsme pro vás vybrali deset nejzajímavějších událostí roku 2016.

VILSNICKÁ SPOJKA. V Děčíně začala v září oficiálně stavba Vilsnické spojky. Politici a zástupci investora poklepali na základní kámen; poté se rozeběhly doplňkové práce. Ty hlavní začnou 7. ledna, kdy se uzavře Pětimostí a u Lidlu začne vznikat velký kruhový objezd. Vilsnická spojka by pak měla ulehčit dopravě v centru Podmokel.

KAREL GOTT chtěl bydlet v Doubici na Děčínsku. Tajně tu koupil pozemek a během léta začal stavět roubenku, kde chtěl odpočívat. Informace ale prosákla na veřejnost; ke stavbě mířili jak novináři, tak i zvědavci. Místní lidé z toho byli nešťastní, obec začala měnit dopravní značení. Karel Gott se nakonec rozhodl dům raději prodat.

NÁVRAT PO DVOU LETECH. Neuvěřitelnou cestu kolem světa ve škodovce má za sebou dvojice cestovatelů z Krásné Lípy. Za dva roky objeli všechny světadíly, aby se v říjnu triumfálně vrátili domů na Děčínsko. Na náměstí v Krásné Lípě je vítaly nadšené davy lidí. Katka s Láďou neskrývali dojetí. Vrátili se zdraví a ověnčení rekordy.

NEVINNÁ. V červenci krajský soud zprostil Věru Marešovou z Rumburku z viny na smrti několika pacientů v Lužické nemocnici.

ZNEUŽÍVAL. Jaroslav Pulpán z Děčína podle policie zneužíval přes sociální sítě desítky nezletilých dívek. Skončil ve vazbě.

NOČNÍ VLCI, obávaní motorkáři z Ruska, dorazili v květnu do Děčína, kde měli sraz na Husově náměstí. Vše proběhlo klidně.

NOVÝ PŘÍVOZ vozí od listopadu turisty v Dolním Žlebu. Ten starý tu působil přes 40 let. Město se proto rozhodlo koupit nový.

BLESKOVÉ POVODNĚ. Ani rok 2016 nebyl, pokud jde o řádění přírody, na Děčínsku klidný. Kromě několika vichřic, které lámaly stromy a ničily elektrické vedení, spláchly část Arnoltic bleskové povodně. Jedna z rodin ze vsi byla vytopená dokonce dvakrát, redakce Děčínského deníku proto uspořádala na jejich podporu sbírku.

HOTEL MAXIČKY, který již několik let chátrá, se městu podařilo prodat. Muselo ale několikrát ponížit cenu – nakonec se našel zájemce: děčínská firma Armex ho odkoupila za 15 milionů korun. Během podzimu se pak ladily smlouvy. Armex by tu měl obnovit hotel, koupání pro veřejnost v místním rybníčku by mělo zůstat zachováno.

BUDE LANOVKA? Nejživější diskuze na sociálních sítích se během roku točily kolem děčínské lanovky na Pastýřskou stěnu. Jako rozbuška totiž zapůsobila zpráva Pracovní skupiny, která uvedla, že by lanovka prospěla turistickému ruchu v Děčíně. Odpůrci proti ní začali ihned zbrojit, na internetu vznikla například petice proti stavbě. Město ji přitom zatím stavět nechce.