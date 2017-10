Telnice už nabízí skipasy, v sobotu je koupíte v předprodeji u lanovky

Zadní Telnice - Provozovatelé ski areálu v Telnici vyhlížejí zimu a chystají vše pro novou sezonu. Bude to už pátá s lanovou dráhou.

Skiareál Telnice.Foto: Deník/Karel Pech

V sobotu si právě u lanovky můžete poprvé zakoupit sezonní permanentky. Prodávat se tam budou každou sobotu od 9 do 12 hodin do 11. listopadu. Skipas si pořídíte i v Ústí nad Labem a to vždy ve čtvrtek od 12. října do 9. listopadu od 9 do 14 hodin ve vile v Rooseveltově ulici 2.

V předprodeji do 21. října koupíte sezonní nepřenosnou jízdenku pro dospělého za 4 tisíce, při nákupu do 11. listopadu pak za 5 tisíc korun. Později už za skipas zaplatíte 6 tisíc korun, junioři a senioři 4500, děti do 12 let 3500 a děti do 6 let 2000 korun.

Středisko nabízí i přenosné permanentky za 9 tisíc. Jednou z letošních novinek bude další kamera umístěná na výstupu lanovky.