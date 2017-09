Tady ne! Děčín omezí sociální dávky na bydlení

Děčín – K omezení vyplácení sociálních dávek nově příchozím nájemníkům by mělo dojít v problémových domech v Zelené a Krátké ulici.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

Novou možnost, jak se bránit takzvaným byznysmenům s chudobou, přinesla Děčínu novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Městu umožňuje vymezit dlouhodobě problémové lokality, kde částečně omezí výplatu sociálních dávek. Právě z dávek si totiž majitelé bytů nechávají platit přemrštěné nájemné.



„Je to po dlouhé době první zákonná možnost, kterou mohou města využít k tomu, aby tlačila na majitele problémových nemovitostí,“ připomíná děčínská primátorka Marie Blažková s tím, že nepřizpůsobiví nájemníci těchto domů znepříjemňují život svému okolí.

„Majitelé pouze vybírají přemrštěné nájemné a o to, že se v okolí množí problémy, se ani v nejmenším nezajímají,“ dodává.



Doposud obce neměly žádnou možnost, jak ovlivnit vyplácení sociálních dávek do problémových domů nebo ulic, novela to však mění. Omezení dávek se však bude týkat nově příchozích nájemníků, nikoli stávajících obyvatel problémových lokalit. Mezi takové patří v Děčíně domy v Krátké a Zelené ulici. Jsou prvními, kde se město rozhodlo novou pravomoc využít.

„Častým nešvarem jsou tu skládky, které mají na svědomí nájemníci, kteří se přistěhují jen na krátkou dobu a problém s domovním odpadem řeší tak, že jej prostě vyhodí na ulici. To je ale někdy ten nejmenší problém,“ upřesnil ředitel městské policie Marcel Horák.

„Takto problémoví nájemníci znepříjemňují život širokému okolí, nemají elementární úctu k zákonům a pořádku. Pravidla občanského soužití nebo obyčejné slušnosti jim nic neříkají. Často vznikají problémy i tím, že se absolutně nestarají o své početné potomky,“ dodal Horák.



Termín, kdy k omezení vyplácení dávek dojde, je ale podle mluvčí děčínského magistrátu Markéty Lakomé zatím těžké určit. K žádosti města o vydání opatření se musí vyjádřit sociální pracovníci mající na starosti rodiny s dětmi, policie a majitelé domů.

„Pokud naší žádosti vyhoví, tak v dotčených domech dojde k omezení vyplácení jedné ze sociálních dávek určených na bydlení,“ řekla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Majitel panelového domu v Zelené ulici na Starém Městě, kde má k omezení vyplácení dávek dojít, se redakci Děčínského deníku odmítl vyjádřit.

Že by však systému vyplácení sociálních dávek jakkoli zneužíval, už dříve rezolutně odmítl. „Nám žádné dávky na nájemních domech nechodí na účet a jestli to někdo tvrdí, tak lže. Jestli z toho chodí něco na účet, tak je to jedno procento. To není ubytovna.

Nepřizpůsobiví dostávají peníze do ruky. Nájem se vybírá, někdo zaplatí, někdo nezaplatí, občas někdo vypadne, ale to, že to chodí na účty a že to je bez práce, je demagogie vládnoucí garnitury tohoto města nebo tohoto státu,“ řekl Deníku Petr Trabalka.



Na panelák na Starém Městě i na dům v Krátké ulici hlídky městské policie intenzivně dohlížejí. Podle zástupce ředitele děčínských strážníků Tomáše Pavlíka ale není v jejich silách hlídat problémové lokality neustále.