Strážníci: Narkomanů v Rumburku přibývá

Rumburk – Nárůst drogové závislosti ve městě je podle strážníků hrozivý. Stěžují si i na to, že jsou proti narkomanům bezmocní.

Potulující se lidé pod vlivem drog v nočních ulicích a bezmoc strážníků. I tak by se dala popsat situace očima rumburských městských policistů. Drogově závislých lidí tu totiž podle jejich zkušeností rapidně přibývá.



Počty narkomanů sice strážníci neevidují, setkávají se s nimi ale čím dál častěji. „Odhadl bych to za poslední dva roky tak na 50procentní nárůst. To je opravdu alarmující,“ řekl velitel rumburských městských strážníků Waldemar Kotmel s tím, že největší podíl drogově závislých nebo experimentujících s drogami je mezi mladými lidmi, proti kterým mají strážníci prakticky nulovou možnost zakročit.

Ačkoli se tito lidé často toulají v noci po městě až do ranních hodin, strážníci je mohou pouze zkontrolovat a zjistit jejich totožnost. A to i v případě, že jsou zjevně pod vlivem drogy.

Užívání drogy totiž samo o sobě není protiprávní. „Může za to naše nedostatečná legislativa, která boj s drogovou scénou ztěžuje už jen tím, že umožní užívání nebo držení byť minimálního množství drog. To k nekontrolovatelnému nárůstu, jak se ukazuje, stačí,“ myslí si Kotmel.



Držení drogy totiž zákon posuzuje pouze jako přestupek, pokud ji její uživatel přechovává v malém množství a má ji pro vlastní potřebu. Pokud se ale o drogu s někým podělí nebo ji prodá, jde o trestný čin.



Podle Kotmela navíc legislativa stěžuje i práci protidrogových policejních složek. V jasných případech totiž neumožní vstoupit na potřebná místa, nepovoluje odposlechy a podobné taktické kroky.

„Přeci nechceme dospět k tomu, aby byl národ složený z poloviny feťáků, a tím pádem i sociálně nepřizpůsobivých,“ varuje velitel strážníků.

Opatrnější jsou ve svém hodnocení situace pracovníci Kontaktního centra White Light. „Policie může mít informace o nárůstu počtu narkomanů ze svých zkušeností. Já bych si netroufl ze svého pohledu říct, jestli skutečný počet narůstá, nebo klesá,“ řekl Vít Jelínek z rumburského K-centra s tím, že počty klientů jsou každý rok zhruba stejné. Těch evidují přibližně 200.

Řada narkomanů však do centra vůbec nezavítá. „K nám chodí spíš ti starší. Ti, co to potřebují skrývat před rodiči a před zákonem, se k nám nehrnou,“ dodal Jelínek.



Důvody, proč lidé tíhnou k drogám, jsou podle něj nejrůznější. „Někdo to zkusí ze zvědavosti, někdo kvůli ekonomické nebo sociální situaci,“ upřesnil Jelínek.