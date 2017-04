Stop hazardu. V Benešověsi automaty lidé už nezahrají

Benešov nad Ploučnicí – Poslední letošní den bude posledním dnem, kdy si budou moci lidé v Benešově nad Ploučnicí zahrát na automatech. Zastupitelé totiž ve čtvrtek schválili vyhlášku, která hazard z města zcela vytěsňuje.

Ilustrační snímekFoto: Deník

Nová vyhláška nahrazuje tu, která hazard ve městě pět let jen omezovala. „Doposud jsou automaty na šesti místech v Benešově, na každém mohou být nanejvýš dva automaty," popisuje aktuální situaci starosta města Filip Ušák.



To se ale nelíbilo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Aby se Benešov vyhnul možným sankcím, rozhodl se dobrovolně vyhlášku změnit. Antimonopolnímu úřadu se totiž nelíbilo vyjmenování konkrétních míst, kde je možné hazard provozovat.



Oproti Děčínu, kterému hrozil podobný postih za stejně formulovanou vyhlášku, se v Benešově rozhodli pro úplný zákaz hazardu. V Děčíně místo toho povolili kasina, která ale začala velmi často nahrazovat bývalé herny.

Přesto automaty nezmizí z Benešova hned. „Zákaz provozování hazardu bude platit od začátku příštího roku. Musíme totiž nechat doběhnout povolení, která jsme již vydali pro tento rok," vysvětluje Filip Ušák.



Pro Benešov to bude znamenat poměrně zásadní zásah do příjmů rozpočtu. Podle letošního rozpočtu by totiž do městské kasy mělo přitéct z hazardu téměř 750 tisíc korun. Největší část tvoří daň z hazardních her.



Stejně jako v Benešově se rozhodli postupovat i v České Kamenici, kde již hazard zakázaný byl. „Nová vyhláška platí na území celého města. Ve staré vyhlášce byly pouze vyjmenované lokality," říká starostka České Kamenice Hana Štejnarová.



Města k regulaci nebo úplnému zákazu hazardu přistupují především kvůli tomu, že jsou herny spojené s kriminalitou. Především krádežemi nebo loupežemi. Častá je také lichva a rozvrat rodin.