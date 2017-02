Stávka je tu. Řidiči nevyjedou

Ústecký kraj - Řidiči linkových autobusů v Ústeckém kraji vyhlásili na 8. března celodenní stávku. Důvodem jsou mzdy, které mají řidičům růst podle nařízení vlády. Dopravci platy zřejmě nezvýší, očekávají odboráři. O vyhlášení stávky v úterý 14. února informoval předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Stávka se týká řidičů autobusů společnosti BusLine, která zajišťuje pro Ústecký kraj zhruba padesát procent linkové přepravy, teplické firmy Arriva a podniku Autobusy Karlovy Vary. Autobusy v Ústeckém kraji denně přepraví na 55 tisíc cestujících.

Odbory požadují uzavření nových smluv a nalezení cesty, jak řidičům přidat o slibovaných pět až sedm tisíc korun. "Stávka je plánována až na 8. března, čímž deklarujeme, že dáváme čas tuto svízelnou situaci zvrátit," uvedli odboráři v tiskové zprávě. Paradoxně tak vyhlásili na svatého Valentýna stávku, která má proběhnout o Mezinárodním dnu žen. Čtěte také: Řidiči dále hrozí stávkou. Ústecké MHD se hrozba netýká

SLIBY NA PÁSCE NEVIDĚLI

Řidiči Arrivy už platy za leden dostali. "Řidiči dostali navýšený plat, plně jsme vyhověli podmínkám nařízení vlády, nicméně to, co jim bylo slibováno, to samozřejmě na výplatních páskách neviděli," řekl ředitel Arrivy Petr Havlík. O vyhlášení stávky oficiálně neví, s odbory se má sejít v úterý odpoledne.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) loni v říjnu, když vláda o věci jednala, uvedl, že "minimální garantovaný příjem řidiče autobusu při 60 hodinách čekání a rozvržené pracovní době v rozsahu 168 hodin se tak zvýší přibližně o 7800 měsíčně".

"Budu hledat všechny cesty, jak stávku odvrátit, ale bude k tomu nezbytná také součinnost státu," uvedl generální ředitel společnosti Arriva Daniel Adamka. Míní, že Arriva udělala, co mohla. "Jednáme už několik měsíců s krajem i s městem o navýšení mezd řidičů a sami ze svého jsme počátkem roku navýšili platy řidičům podle zákonného minima. Rozumím ale řidičům, že to nesplnilo jejich očekávání," dodal Adamka.

DOPRAVCŮM HROZÍ POKUTY

Ústecký kraj podle mluvčí Lucie Dosedělové nezná přesné důvody stávky. Samospráva zaslala dopravcům návrhy dodatků smluv. Podle nich přidá kraj na každou smlouvu 5,7 milionu korun, kraj má 14 smluv se čtyřmi dopravci, což činí dohromady bezmála 80 milionů korun.

Zatím se podle mluvčí nikdo z dopravců k dodatkům nevyjádřil. "My nemáme jinou možnost než uzavřít dodatky, víc nemůžeme udělat," řekla Dosedělová. Ústecký kraj může dopravce pokutovat, když spoje nevyjedou.



Metodika ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vysvětluje, jak odměňovat řidiče. "V podstatě se sčítá hodinová mzda s prémiemi. Pokud součet základní mzdy (tarifní z roku 2016) a prémií dá nově stanovenou částku 98,10 Kč na hodinu, není podle metodiky MPSV třeba, aby objednatel, tedy kraj, tento rozdíl doplatil," uvedli odboráři. Podle nich z toho vyplývá, že řidiči nedostanou téměř nic navíc oproti roku 2016.

Problém s naplňováním vládního nařízení o zvýšení mezd řidičů je i v některých dalších krajích. V několika si politici nejsou jisti tím, jak zvýšení plateb dopravcům provést tak, aby z toho nevznikl právní problém. Krajské politické reprezentace by si také přály, aby se na zvýšených nákladech souvisejících s růstem mezd podílel státu.

Kvůli platům zahájili stávkovou pohotovost řidiči v Jihomoravském kraji. Podle předsedy Odborového svazu dopravy (OSD) Luboše Pomajbíka dopravci nedodržením závazku porušují zákon. Ve středu se v Praze bude situací zabývat předsednictvo Odborového svazu dopravy k otázce navyšování mezd řidičů linkových autobusů.

Od začátku letošního roku vláda nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Řidičům by se rovněž měl zvýšit příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na hodinu na 88 Kč a nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za práci v náročném prostředí. Psali jsme také: Kolaps autobusů v Ústeckém kraji? Nepřidáte, nebudeme jezdit, hrozí řidiči